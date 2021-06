Los e-sports han llegado para quedarse

Los e-sports son un fenómeno con cada vez más peso entre los habitantes del mundo entero, y México no es una excepción. El avance de las nuevas tecnologías ha hecho que este tipo de formato se convierta en uno de los atractivos a nivel deportivo más importantes, no solo para los jóvenes (que sin duda son el grupo de edad más proclive a seguir esta nueva tendencia), si no, cada vez más, entre franjas de edad más avanzadas que encuentran en el gaming una forma de entretenimiento a la altura de los espectáculos deportivos más relevantes.

Existe un gran mercado alrededor de estos nuevos e-sports, no solo de publicidad, sino también de suministros de equipamiento y proveedores de software y seguridad, como proveedores de VPN en México.

Buena prueba de este cambio de paradigma lo podemos ver en empresas como LG. La multinacional coreana está dando un giro a sus productos para que se adapten a esta nueva –y cada vez más extendida— realidad. Siendo los televisores y los monitores elementos clave para el correcto funcionamiento y el disfrute de este tipo de entretenimiento, Estas empresas han decidido invertir, no solo en crear productos que se adecuen a las necesidades de los gamers, si no que ha optado por dar un paso más y organizar en México un torneo de e-sports que reúna a los amantes de los juegos deportivos electrónicos. Para probar la valía de la comunidad gamer del país, los organizadores harán competir a los participantes con dos jugadores profesionales en dos competiciones simultáneas. Los juegos elegidos para la contienda han sido el FIFA 21 y el Dragon Ball Fighter Z.

El funcionamiento del torneo será distinto en sendas disciplinas, siendo aplicable en cualquier caso la eliminación directa (uno contra uno en el caso del FIFA, y el mejor de tres partidas en el caso del Dragon Ball Fighter). Se utilizarán dos tipos de consola, la Playstation para el juego de lucha, y la Xbox para el de fútbol. En cuanto a los premios, si ganamos el torneo de FIFA, tendremos acceso a un televisor LG EVO de 48 pulgadas, una silla para gaming si quedamos segundos, u otras sorpresas para el tercer puesto. En el caso de conseguir el título o quedar segundo en el torneo de Dragon Ball Fighter, el premio será un monitor Ultragear de la marca asiática.

Como vemos, los tiempos están cambiando y la tecnología está ganando terreno. El mundo del entretenimiento se está haciendo eco de este cambio de paradigma y está surgiendo una auténtica explosión en lo que a juegos deportivos electrónicos se refiere. Algunos dicen que esta nueva vertiente de diversión y entretenimiento tiene la capacidad, incluso, de superar en algunos años al deporte rey, el fútbol. Eso está aún por ver, pero lo que está claro es que estas disciplinas digitales tienen cada vez más adeptos, movilizan cada vez más recursos y tienen cada vez más importancia para las empresas (especialmente las vinculadas al sector de la tecnología).

A medida que la tecnología vaya avanzando, los programas y los softwares se vayan perfeccionando, los modos de juego ampliando y los equipos y dispositivos se sigan potenciando, más posibilidades encontraremos en estos juegos. Ya a día de hoy, cada milisegundo en una partida cuenta, por lo que es necesario contar con todos los elementos necesarios para disfrutar de una partida en condiciones, sin latencias, pérdidas de calidad o bloqueos. Esto explica que la inversión y la atención que se pone en la industria de los e-sports sea cada vez mayor. Y es que la exigencia por parte de los jugadores en cuanto a equipos y sistemas tiene un potencial impresionante en relación a los ingresos que la demanda de esos productos podría generar. Habrá que esperar a ver a dónde nos lleva la fiebre del e-sport. De momento los aficionados tendrán que ir entrenando, porque la primera cita importante de estas características está a punto de llegar.