¿Qué celulares emiten más radiación?

De acuerdo con un informe de la Oficina Federal Alemana de Protección Radiológica, te compartimos una lista con los teléfonos celulares que emiten más radiación.

Sabemos que los celulares emiten radiación. En los últimos años han existido múltiples informes que hablan de cómo los teléfonos inteligentes juegan un papel en las complicaciones de salud de los usuarios.

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una parte integral de nuestras vidas. Es lo primero que revisamos justo después de despertar y lo último antes de acostarnos.

El informe de Statista Charts –– un portal de estadísticas online alemán ––, resalta que el 64% de la población mundial tienen un teléfono móvil, muchos de los cuales tienen un grado elevado de radiación.

La parte superior de la lista ha sido tomada por el Xiaomi Mi A1, que se lanzó en septiembre de 2017 y fue el primer teléfono inteligente Android One de Xiaomi. El Mi A1 emite un valor de radiación de 1.75 vatios por kilogramo.

Casi todos los principales fabricantes de teléfonos móviles están en la lista, desde HTC U12 life, HTC Desire 12/12 +, Google Pixel 3 y Google Pixel 3 XL, también iPhone 7. Aunque el iPhone 8 también está en la lista pero en un ranking inferior.

Imagen: Statista

Por otra parte, los celulares de la marca Samsung no están incluidos en la mayoría de los dispositivos emisores de radiación, mientras que el iPhone tiene dos de sus modelos en la lista.

Nokia y Samsung también tienen 5 modelos con la menor radiación emitida a través de ellos. Estos son Nokia 6, Nokia 8, Nokia 2, Nokia 7.1 y Nokia 5.1.

Imagen: Statista

Radiación y salud, ¿riesgos a largo plazo?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, los teléfonos celulares (también llamados teléfonos “inalámbricos” o “móviles”) emiten radiación de radiofrecuencia (ondas de radio), una forma de radiación no ionizante, que partes del cuerpo pueden absorber.

Por su parte, Emilie van Deventer, directora del Programa de Radiación del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo a la BBC que a medida que han ido apareciendo más ondas de radiofrecuencia (RF) en nuestras vidas, la pregunta por resolver es si existe algún efecto adverso por parte de celulares o conexiones wifi a niveles de exposición ambiental.

La especialista responde que las ondas RF de los celulares al no ser una forma de radiación no ionizante «no son lo suficientemente fuertes como para causar cáncer» pues, a diferencia de los tipos más potentes de radiación (ionizante), no pueden romper los enlaces químicos en el ADN.

Sin embargo, comentó que el tema sigue en revisión por varias instituciones científicas y por la OMS. Si bien hay falta de evidencia, también es cierto que hay «riesgos potenciales a largo plazo» especialmente relacionados con tumores en la cabeza y en el cuello, contó la especialista.

La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer (ACS) aborda esta cuestión: «Cuanto más cerca esté la antena (del celular) a la cabeza (del usuario), se espera que mayor sea la exposición de la persona a la energía de la RF», advierte.





Fuente: www.muyinteresante.com.mx