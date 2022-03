Reportan caída generalizada de servicios de Apple

Reforma

Nueva York, EU.- Apple Inc sufrió una interrupción generalizada el lunes, dejando fuera de línea servicios como Apple Music, iCloud y App Store para algunos usuarios y obstaculizando brevemente sus sistemas internos corporativos y minoristas.

Los problemas impidieron que los empleados corporativos trabajaran desde casa y evitaron que los trabajadores minoristas completaran sus tareas, según miembros del personal que pidieron no ser identificados.

La interrupción obstaculizó las reparaciones de productos, los intercambios y las recolecciones de artículos, y limitó la capacidad de los trabajadores corporativos para comunicarse y acceder a sitios web internos.

Apple le ha dicho al personal que la interrupción se debió a problemas con el sistema de nombres de dominio, o DNS.

La compañía con sede en Cupertino, California, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero confirmó los problemas en su sitio web y dijo que 15 servicios estaban caídos para "algunos usuarios". Eso incluía App Store, Arcade, TV+, música y podcasts.

Las quejas de los usuarios comenzaron a aumentar poco después de las 12 p.m. hora de Nueva York, según Downdetector, que rastrea las interrupciones. Informó problemas con iMessage, la aplicación de soporte de Apple, mapas y la tienda en línea de la compañía.

Las interrupciones de esta escala son raras para Apple, por lo que una experiencia perfecta para el cliente es una prioridad. Pero no fue el único gigante tecnológico que sufrió problemas este lunes, según Downdetector. Los servicios web de Amazon.com Inc, junto con Google y los operadores inalámbricos, vieron crecer las quejas de los clientes casi al mismo tiempo, aunque no de manera tan pronunciada. El propio panel de control del estado del servicio de Amazon no mostró ningún incidente reciente.

Las acciones de Apple cambiaban poco, cotizando a 163.95 dólares en Nueva York. Han caído un 7.7 por ciento este año hasta el final de la semana pasada.