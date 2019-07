Revelan nueva consola Nintendo Switch Lite

Ciudad de México.- Después de los rumores, Nintendo confirmó que saldrá a la venta una nueva versión de Nintendo Switch llamada Nintendo Switch Lite, que estará enfocada a la jugabilidad portátil y que no funcionará en la TV.

Para abaratar su precio a 199 dólares, Nintendo quitó características en los controles como HD Rumble y la IR Motion Camera, por lo que para experimentar títulos como 1-2-Switch!, los gamers requerirán un par de Joy-Con adicionales.

La consola tendrá soporte para enlazar otros controles inalámbricamente, de ser necesario.

Los controles están completamente integrados en la pantalla táctil de 5.5 pulgadas, la batería rinde de 3 a 7 horas, según el juego utilizado. Según Nintendo al jugar TLOZ: Beath of The Wild, la batería tendría una autonomía promedio de 4 horas.

Ya que Nintendo Switch Lite está enfocada a los juegos portátiles con sus casi 277 gramos, los usuarios deberán revisar en la parte trasera de la caja de los juegos para asegurarse que un icono con la Nintendo Switch indique su compatibilidad con el "modo portátil".

La consola saldrá a la venta el 20 de septiembre en amarillo, gris y turquesa. Luego, el 8 de noviembre saldrá a la venta por el mismo precio, Dls. 199, una edición especial de Pokémon Sword y Pokémon Shield con el diseño especial con los legendarios Zamazenta y Zacian. Todas las versiones únicamente incluyen el cable de poder.