ThinkPad X13s, ejemplar de eficiencia energética

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Más allá de Apple no había muchos ejemplos de máquinas con la arquitectura ARM, hasta que Lenovo, en asociación con Qualcomm, desarrollaron la laptop ThinkPad X13s, una máquina poderosa con eficiencia energética de primer nivel que permite una duración de batería extraordinaria.

UNBOXING

ThinkPad X13s viene en el ya conocido empaque austero que Lenovo implementó hace unos años donde no hay un abuso de tintas en el cartón exterior. En su interior hallamos la laptop, un cargador de 66 W con salida USB tipo C, un dock para ampliar los puertos y un convertidor USB tipo C a Ethernet.

A detalle: ThinkPad X13s

Procesador: Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 (4x Kryo Prime + 4x Kryo Gold 3,00 GHz).

GPU: Qualcomm Adreno 690 GPU

Sistema operativo: Windows 11 Pro 64 ARM (Español).

Tipo de pantalla: WUXGA IPS de 13.3 pulgadas y resolución 1920 x 1200 de 300 nits.

Memoria RAM: 16 GB LPDDR4x a 4,266MHz.

Memoria interna: 256 GB M.2 2242 SSD PCIe Gen4.

Adaptador de corriente de 65W USB-C.

Cámara: 5 MP con micrófono incluido y E-camera Shutter.

Características de seguridad: Lector de huellas digitales.

Teclado: español y retroiluminado.

Red inalámbrica: Qualcomm Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.1.

LA EXPERIENCIA

Los millones de teléfonos inteligentes en el mundo confían al interior de sus procesadores en la arquitectura ARM. A diferencia de los chips que todos conocemos de Intel y AMD, estos se distinguen por ofrecer conjuntos reducidos de instrucciones. Diseñar un chip con esta arquitectura ofrece muchas ventajas por su baja demanda de transistores lo que implica un menor consumo energético, y por tanto, una menor inversión en sistemas de enfriamiento.

Lenovo adoptó esta tendencia en la laptop ThinkPad X13s, un portátil compacto de 13 pulgadas con el procesador Snapdragon 8cx Gen 3, la plataforma de cómputo que es tan capaz como un Intel Core i5 de reciente generación, tal como lo comprobamos.

La ultraportabilidad es el concepto que adopta esta máquina gracias a su ligereza. Pesa 1.06 kg y su tamaño cabe perfectamente en cualquier espacio de la mochila o el bolso. En el cuerpo lleva material reciclado de magnesio y plástico de postconsumo. Respecto a su diseño, comparte el espíritu ThinkPad con un color en negro mate, bastante sobrio y elegante, sin lineas ni figuras que interrumpan la estética minimalista.

Del exterior sólo destaca el módulo de la webcam, de donde sale una ceja que sirve para alzar la pantalla; en el teclado vemos el tipo de teclas que Lenovo frecuenta en ThinkPad, al centro se encuentra el elemento insignia de la marca: el trackpoint color rojo, conveniente cuando no se cuenta con un mouse.

Un punto de mejora en esta laptop es la bisagra de la pantalla, pues no es rígida y se mueve más de la cuenta. Tampoco puede desplegarse hasta 180°, útil cuando se quiere mostrar el contenido sobre una superficie plana.

En cuanto a experiencia de uso, es un equipo con una eficiencia energética de primer nivel; es notable el trabajo que hace el procesador para entregar horas de productividad con una sola carga. En mi caso, una visita al adaptador me entregó aproximadamente una autonomía de 15 horas continuas.

Es capaz de ejecutar juegos no tan demandantes como Cuphead, Blasphemous y Hades: Battle of Hell; no es una computadora gamer pero con esto resalto lo poderosa que es desde un formato compacto y sin ventilador.

Otro elemento destacado es el performance que entregan la webcam y el micrófono en videollamadas cuya calidad está al nivel de los teléfonos de gama alta de la actualidad. Apunto esto porque es un equipo pensado para los que siempre andan en movimiento como yo, un reportero que basa su trabajo en entrevistas remotas.

En audio y resolución de pantalla no hay bronca, las bocinas suenan bien con un volumen alto para escuchar a los interlocutores en exteriores, mientras que el display es del tipo IPS con resolución de 1920 x 1200 y un terminando antirreflectante mate para evitar reflejos del rostro.

Hablando de experiencia en las calles, esta serie de computadoras cuenta con soportes a redes móviles 5G mediante una bahía para instalar la SIM, sin embargo, el modelo que probamos fue WiFi, me hubiera encantado poner a prueba un entorno de trabajo 100 por ciento remoto. El soporte de software es uno de los enormes retos que tendrá que vencer Lenovo por la nueva arquitectura de ARM. Tuve fallos al instalar Snap Lens Studio para crear lentes de realidad aumentada. Si tus necesidades laborales solo demandan tareas de ofimática y navegación por Chrome, no tendrás pesadillas. Lo mejor antes de proceder a la compra es agotar todas las dudas con Lenovo para saber si es el producto que necesita tu empresa. LO MEJOR La experiencia con un chipset ARM a cargo de Qualcomm es un logro tecnológico para los usuarios de Windows; espero que con el tiempo se popularice la adopción como ya ocurre con las laptops de Apple que operan bajo la misma arquitectura. Encontré una eficiencia energética tan completa que no es necesario llevar el cargador a todos lados. LO MENOS COOL Hubo calentamientos en la zona inferior de la computadora, por otro lado, su disposición de puertos es muy reducida: solo cuenta con dos entradas USB tipo C y un jack de audífonos de 3.5 mm. Por fortuna, Lenovo incluyó un dock donde se puede conectar más periféricos como una pantalla por HDMI. CONCLUSIÓN

ThinkPad X13s es un portátil bastante recomendable para los profesionales que se encuentran en constante movimiento y que no requieren programas complejos. Cuenta con una webcam de gran calidad, una administración energética plausible y un procesador cumplidor. Sólo hay detalles por mejorar en la bisagra y en la poca oferta de puertos.

Laptopl Lenovo X13s

Desde $21,000 en canales de distribución

Calificación: 4 estrellas de 5