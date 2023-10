Un robot para dar los primeros pasos

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Entre aplausos, sonrisas y reacciones de admiración, Santiago avanza paso a paso, colocando acertadamente un pie delante del otro, sin mayor apoyo que el de aquel hombre de cuyo brazo va tomado.

Una acción quizá simple y natural para muchos, pero que en realidad representa un logro, un hito antes impensable para el niño de 8 años que siempre había dependido de una silla de ruedas a causa de la parálisis cerebral del tipo cuadriparesia espástica, condición que provoca tensión y rigidez en los músculos de sus extremidades, limitando su movilidad e impidiendo su marcha independiente.

Fue la terapia de neurorehabilitación con el exoesqueleto pediátrico Atlas 2030, a la que tuvo acceso por parte de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC), lo que permitió a Santiago dar sus primeros pasos y empezar incluso a avanzar mucho más allá de las barreras físicas.

"Cuando Santi fue a su primer terapia con el exoesqueleto fue una gran emoción verlo parado, muy adaptado, muy feliz, y caminando sin asistencia", expresa Amelia Navarro, su mamá, con evidente alegría.

"Era un niño muy retraído, con temas a veces de control, de carácter. Hoy, gracias al exoesqueleto, se está integrando a su colegio de manera mucho más amable; participa, interactúa, ya juega con sus compañeros. Y sus capacidades cognitivas han mejorado sustancialmente; está avanzando también en la escuela de manera mucho más acelerada de lo que lo venía haciendo", destaca, por su parte, Enrique Téllez, presidente del Patronato de APAC.

Esto constituye un ejemplo de neurorehabilitación de 360 grados, como lo enunció el pasado 5 de octubre la investigadora española Elena García Armada, coinventora del Atlas 2030, durante el primer Foro Iberoamericano de Buenas Prácticas en Neurorehabilitación Robótica Infantil, en el Centro Cultural de España en México (CCEMx), donde Santiago demostró, entre las palmas de los asistentes, su progreso.

"Ya no es sólo una rehabilitación física, incluso cognitiva. Es que estamos tocando ya aspectos de autonomía personal, integración social y desarrollo personal", enfatizó García Armada, CEO y cofundadora de Marsi Bionics, empresa de base tecnológica creada en 2013 para hacer de ese exoesqueleto concebido por un grupo de expertos en robótica una realidad al alcance de muchos.

"Y, como digo, esto no es más que una herramienta que permite a los pacientes, a base de la exploración de su entorno y de poder jugar, construirse como personas".

Tras un primer año ofreciendo terapias no con uno, sino con dos exoesqueletos de este tipo, APAC ha beneficiado a más de mil 500 niños procedentes de todo México así como de Centro y Sudamérica, apunta Téllez en entrevista telefónica.

Tal cifra supera por mucho los 200 menores que originalmente proyectaban alcanzar, que a final de este año podrían sumar los mil 750, y para 2024 rebasarían los 2 mil 500, aprovechando el tercer exoesqueleto que llegó, precisamente, el 5 de octubre, y que comenzará a brindar atención en la región del Bajío: Guanajuato, Querétaro y Guadalajara.

"Lo más bonito que puede pasar es ver a estos niños cómo esta terapia les cambia la vida, se las mejora; es increíble", remarca el presidente del Patronato de APAC, que no pierde oportunidad de celebrar también el caso de Ximena, quien pudo estar de pie junto a su hermana gemela durante el Foro en el CCEMx.

"Ximena y yo, gracias al exo, ya hemos bailado juntos su canción favorita de Los Ángeles Azules", cuenta Téllez. "Ha sido muy emocionante todo este proceso".

¿Cómo funciona?

El Atlas 2030, tal cual lo ha definido García Armada, es la integración perfecta "entre el humano -una personita- y la máquina, donde cada uno aporta lo mejor de sí mismo".

Por un lado, expuso en el CCEMx la ingeniera industrial y doctora en robótica, la máquina aporta fuerza y movimiento, y, del otro, la persona pone lo cognitivo, lo emocional, la intención, las ganas, el esfuerzo.

"(Este exoesqueleto) es un traje robotizado. Son dos piernas que constan de motores que van a permitir al niño ponerse de pie y caminar hacia adelante y hacia atrás", ilustra la directora clínica de Marsi Bionics, Eva Barquín, en entrevista remota desde Madrid.

Compuesta por una serie de articulaciones motorizadas a la altura de la cadera, rodilla y tobillos, más un marco de seguridad que ayuda a mantener el equilibrio, esta sofisticada herramienta se sujeta al cuerpo de los menores para proporcionarles una posición erguida, así como el movimiento y la fuerza para que puedan caminar.

Es una terapia basada en el entrenamiento de la marcha con la cual rehabilitar a niñas y niños con un deterioro físico producto de enfermedades como la parálisis cerebral o la atrofia muscular espinal (AME) -mal genético caracterizado por la degeneración y debilidad muscular progresiva-, cuya condición suele agravarse por los años de postración en una silla de ruedas.

"Parálisis cerebral y AME son dos patologías bio-opuestas, porque una cursa con mucha espasticidad, mucha rigidez, y la otra es completamente lo contrario: son niños de trapo que se caen porque no tienen fuerza. Sabemos que todas las patologías que hay en medio podrían beneficiarse del uso del dispositivo", apunta Barquín, licenciada en fisioterapia y maestra en neurorehabilitación.

Algunas situaciones por las cuales llega a descartarse la atención a ciertos menores es cuando tienen una talla mayor a la permitida por este exoesqueleto pediátrico, o cuando hay un cierto nivel de discapacidad por encima de la posibilidad de recuperar la marcha.

"(El Atlas 2030) no hace milagros. No es que todo niño que esté en silla de ruedas va a recuperar la capacidad de caminar; no, tiene que tener esa potencialidad", subraya la directora clínica de Marsi Bionics.

"Los niños que han caminado gracias al Atlas 2030 es porque podrían haber caminado antes, pero no había una herramienta o un modo de trabajo que les haya sabido estimular y sacar esa capacidad", continúa Barquín, enlazada desde la Sala Daniela, nombrada así por la niña con tetraplejía cuyos familiares pidieron a los expertos del Centro de Automática y Robótica (CAR) de la Universidad Politécnica de Madrid si podían hacer un exoesqueleto para ella, lo cual fue la semilla de este proyecto.

Cuando un menor es valorado como candidato para esta forma de neurorehabilitación robótica, la experiencia suele ser muy lúdica, pues al unirlo al exoesqueleto no queda mucho más que dejarlo que ande y comience a explorar.

"No sólo, por tanto, el niño se puede poner de pie y andar, sino que en el momento que a un niño le damos esa capacidad lo primero que busca es jugar. Y jugamos a lo que más nos guste, que puede ser cazar Pokémons, encestar en canasta, jugar a MasterChef o sacar a pasear a nuestra hermanita pequeña", diría García Armada.

"Para ellos, no vienen a una rehabilitación aburrida, es que vienen a abrazarse, vienen a jugar, y muchas veces incluso se traen a sus amigos de clase o se traen a sus hermanos, o juegan con sus padres, porque son capaces de realizar actividades que fuera del dispositivo no son capaces", agrega Barquín.

Los resultados tanto en México, España y algunos países de Europa donde actualmente se cuenta con el exoesqueleto -desarrollo que ha granjeado más de 50 premios y reconocimientos a sus creadores-, son evidentes y encomiables.

"Estamos viendo que niños que iban a estar destinados a la silla de ruedas por el resto de su vida, porque no había una manera de trabajar esa marcha, pues ahora están aprendiendo a caminar en tres meses utilizando el dispositivo solamente dos días a la semana", resalta Barquín.

"Por lo cual, es un cambio de paradigma completamente en el mundo de la rehabilitación", prosigue. "Es algo muy novedoso, muy esperanzador, y que realmente sabemos que estos niños van a estar totalmente trabajados, que vamos a sacar fuera todo ese potencial que tienen".

Aquí en el País, detalla Téllez, los programas de rehabilitación suelen durar entre dos a cuatro meses. Los menores que participan en éstos llegan por varios canales: ya sea referidos por algunos médicos, por convenios establecidos con instituciones como el Hospital Infantil de México Federico Gómez, o por un contacto directo a través del sitio www.apac.mx.

"Es importante mencionar que el costo estará sujeto también a un estudio socioeconómico. ¿Para qué? Para que podamos apoyar a todos aquellos que podamos, y que los recursos económicos no se vuelvan una pared o un obstáculo. En APAC apoyaremos a todos aquellos que lo necesitan", sostiene Téllez.

Valuados en unos 250 mil dólares cada uno -cerca de 4.5 millones de pesos-, estos exoesqueletos han llegado a APAC gracias al apoyo de varias empresas, como Grupo Santander, Grupo Gigante o Telefónica, entre otras, refiere el presidente del Patronato de esta organización de asistencia privada fundada en 1970.

Ahora, de la mano de algunas empresas de la Cámara de Comercio México-España, esperan que el próximo año puedan contar con el cuarto dispositivo. Esto representaría un paso más en la meta puesta por el Embajador de España en México, Juan Duarte, de dotar a cada estado de la República con su propio Atlas 2030.

Un nuevo paradigma

Al día de hoy, comentan directivos de Marsi Bionics a REFORMA, 18 exoesqueletos Atlas 2030 han sido desarrollados.

Además de España y México -que es el segundo País, detrás de la nación ibérica, con más dispositivos de este tipo-, en países de Europa como Italia, Reino Unido o Francia ya se ha distribuido esta herramienta, de la cual ya también están en trámites para que llegue a Chile.

Todo este alcance, que continuará aumentando, pues la compañía sigue recibiendo solicitudes, ha arrojado resultados interesantes alrededor del mundo que ha sido necesario compartir para poder ir sentando las bases de un nuevo paradigma de la neurorehabilitación pediátrica con robots.

Tal fue el objeto del foro realizado en el CCEMx el 5 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que ahora se complementará con un encuentro del otro lado del océano Atlántico.

"En México, hicimos una investigación científica con la UNAM, el Centro Médico Nacional y el Hospital Infantil para entender los impactos y tratar de identificar características. Compartimos este conocimiento con instituciones similares españolas, que compartieron también sus investigaciones científicas sobre el impacto de los exos en los casos que ellos han estado viendo en España", cuenta Téllez.

"Y esto ha generado una primera ronda de conocimiento muy importante, que seguiremos ampliando con un segundo simposio que se tendrá en noviembre en Madrid para mejorar el impacto del exo actual y también para ir mejorando las siguientes generaciones de exos para tener un mayor impacto", adelanta.