A punto del llanto, Andrea Legarreta le responde a Alfredo Adame

Ciudad de México.- Andrea Legarreta aprovechó las cámaras del programa Hoy para responder a las declaraciones que hizo en su contra el conductor Alfredo Adame.

Luego de que el también actor afirmara que La Legarreta engañaba a su esposo con un ejecutivo de la televisora de San Ángel para tener el poder de decidir quien formaba parte del elenco del proyecto que encabeza, Andrea manifestó:

"La verdad es que ustedes saben que quedarme callada ante situaciones injustas no va conmigo, no va con la mujer que soy, no va con lo que defiendo día a día, con lo que predico día a día, con lo que trato de enseñarle a mis hijas, entonces evidentemente tengo que hablar por mí y por la violencia en contra de las mujeres”.

Y agregó: “urge poner un alto a la violencia de género, a cualquier tipo de manifestación de violencia, no se puede permitir, llevo 19 años casada como ustedes lo saben, con un señor que es un señor en toda la extensión de la palabra, siempre he defendido la unión familiar, los valores, pero sobre todo también he hecho énfasis en que nada justifica la violencia, y la violencia en sus diversas manifestaciones, entonces mucho menos el maltrato a las mujeres y lo que está sucediendo, esas declaraciones del señor Alfredo Adame, es violencia de género, y no lo ha hecho solo conmigo, lo ha hecho con muchas otras mujeres, empezando por la madre de sus hijos”.

Al respecto de las afirmaciones de Adame, la titular del matutino Hoy dijo: “Soy mamá de dos niñas que han crecido con la premisa de que nada justifica el maltrato, hoy precisamente en una publicación (…) se decidió dar a conocer una serie de declaraciones deleznables por parte del señor Alfredo Adame, que además de difamatorias, generan un clima de violencia que es innecesario en estos tiempos, cada una de esas mentiras que ahí difunde no solamente son palabras que buscaban herirme, herir a mi familia, mi reputación, ensuciarme y lo vemos como si fueran flechas que no solamente vienen directas hacia una mujer, hacia mí, sino van a todas las mujeres, a las mujeres que como yo somos chambeadoras, que venimos de la cultura del esfuerzo, que vivimos para nuestra familia, para nuestra sociedad, que tenemos la única intención de formar niñas y niñitos de bien, que es lo que urge”.

Posteriormente, enfatizó: “Ante estas lamentables declaraciones, más de esta frustración que quizás pueda sentir mi padre, mis hermanos, mi marido, mi madre, más allá de esta frustración por estos ataques, lo único que voy a hacer es proceder por el derecho que me corresponde y además de hacerlo para proteger mi integridad como mujer, señor, lo hago por todas esas mujeres que son violentadas día a día, ¡ya basta!, lo hago por mí, pero también lo hago por un grito, por aquellas mujeres que por actos de este tipo (…) después terminen quitándose la vida, lo hago por ellas, porque tuvieron consecuencias peores”.

Finalmente, la conductora aseguró que el día de mañana retomará el tema en el programa y responderá a estas declaraciones de otra forma.

“Aquí en mi casa (Televisa), que ha sido mi casa por más de 40 años, y que nadie me ha regalado absolutamente nada, trabajo desde que tenía ocho años de edad y no he tenido necesidad de que nadie me regale nada, muchos menos por hacer las cosas que el señor comenta que hice”, culminó.





Fuente: www.elimparcial.com