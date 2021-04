A sus 12 años queda con muerte cerebral por desafío de TikTok

Agencias

Estados Unidos.- Según los informes, un niño de Colorado de 12 años sufrió muerte cerebral después de usar un cordón de zapato en el “Blackout Challenge”, que desafía a las personas a ahogarse hasta perder el conocimiento.

Joshua Haileyesus, quien fue encontrado por su hermano gemelo desmayado en el piso de su baño el 22 de marzo, ha sido declarado con muerte cerebral, y los médicos le dijeron a la familia que se prepararan para despedirse, informaron medios internacionales.

“Es un luchador. Puedo verlo pelear. Rezo por él todos los días “, dijo el padre de Joshua, Haileyesus Zeryihun.

“Es desgarrador verlo acostado en la cama”, dijo. “Les suplicaba en el suelo, suplicando que me dieran algo de tiempo, que no se rindieran con él. Si me rindo con él, siento que me estoy alejando de mi hijo”.

Un amigo de la familia Hirut Yitayew le dijo a The Denver Channel que “ni siquiera puede describir el dolor y la devastación. Nadie podría imaginarse que esto le pasaría a un niño de 12 años”.

El lunes por la noche, varias docenas de amigos, parientes y vecinos se reunieron en el Children’s Hospital Colorado en Aurora para orar por un milagro.

Los padres de Joshua dijeron que el niño usó con frecuencia las redes sociales, lo que lo ayudó a aprender y obtener conexiones con nuevas pasiones como la cocina, la guitarra y la actuación. Estuvo expuesto a los aspectos positivos de las redes sociales y la tecnología, pero también estuvo expuesto a sus peligros, dijeron.

“Esto es algo que a los niños se les debe dar para que se les enseñe, que se les aconseje. Porque esto es algo muy serio“, dijo su padre a The Denver Channel.

“No es una broma en absoluto. Y puede tratarlo como si alguien estuviera sosteniendo un arma. Así de peligroso es esto“, agregó.

El “Blackout Challenge” ha sido tendencia en aplicaciones de redes sociales como Tik Tok.

“Joshua siente un amor por la gente que no esperarías de un niño. Desde muy joven, siempre expresó compasión por los demás “, dijo un representante de la familia.

“Oraba por las personas que estaban enfermas, defendía a otros que eran acosados en la escuela y practicaba la reanimación cardiopulmonar en caso de que alguna vez necesitara salvar la vida de otra persona”, agregó el representante.