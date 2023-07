Abuelitos se conocen en Tinder y se casan a sus 83 y 90 años

Tomada de Internet

Emilio Bussano y Liria Gorordo son dos abuelitos argentinos que vivían en soledad en diferentes ciudades. Ninguno de los dos pensó en volver a enamorarse, aunque eso cambió gracias a sus familiares.

Sofía, nieta de Emilio, vio que su abuelo no era feliz y decidió tratar de conseguirle una cita armando su perfil de Tinder. En el caso de Liria, su hijo Gustavo fue quien se animó a hacer lo mismo y subir fotos de su mamá a la plataforma.

Sin esperarlo ambos encontraron sus perfiles e hicieron 'match' lo cual dio inicio a una extraordinaria historia de amor.

Al ser Emilio originario de la ciudad Villa Carlos Paz y Liria de Santa Fe sus interacciones comenzaron por llamadas telefónicas; sin embargo, poco tiempo después la mujer de 83 años quiso conocer a su pretendiente.

Al hacerlo ambos tuvieron un flechazo al instante, el cual fue tan intenso que Emilio no tardó en pedirle matrimonio a Liria y vivir juntos.

“A los dos nos gusta salir, el baile, la música. Entonces, pensé que estaría bueno probar. A mí no me gusta estar solo. Mis hijos tienen su vida y no quiero interrumpir”, dijo el recién casado. Mientras que Liria explicó lo siguiente: "Coincidimos en muchas cosas, nos gusta reírnos, escuchar música y estar lo más alegre que se pueda estar. En la vida me han pasado muchas cosas. Les digo a los chicos que las cosas pasan porque tienen que pasar".

También añadieron que de no ser por sus hijos y nietos ellos jamás se hubieran conocido, debido a que no conocían cómo funcionaba Tinder y no pensaron en abrir sus cuentas por sí solos.