¿Afortunada o desafortunada? Llora porque a sus 30 no tiene esposo ni hijos

Tomada de Internet

Ciudad de México.- ¿Afortunada o desafortunada? Una mujer rompió en llanto en un video debido a que a sus casi 30 años no está casada ni tiene hijos.

“Serán 30 el próximo año sin matrimonio, sin hijos. Siempre me voy a la cama con lágrimas”, se lee en el mensaje.

Por supuesto las reacciones y comentarios no se dejaron esperar:

"No estés triste no todos estamos destinados a casarnos, yo te entiendo por exactamente sentía ese dolor de llegar a esa edad no estar casada, a veces".

"Cumpliré 40 años el 1 de enero sin matrimonio ni hijos. No me acuesto llorando, pero le pido a Dios que me deje tener la mía si es su voluntad... no te preocupes".

"No llores cuando sea el tiempo Dios te lo va a dar un esposo".

El video de sólo 8 segundos cuenta hasta el momento con 178 mil reacciones, más de 28 mil comentarios y casi 4 mil compartidas.