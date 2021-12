'Alexa' pone en grave peligro a niña de 10 años

Estados Unidos.- Una niña de apenas 10 años lepidió a 'Alexa' que le pidiera un "desafío que hacer", a lo que el asistente electrónico le dijo: "Enchufe un cargador de teléfono hasta la mitad en un tomacorriente de pared, luego toque con un centavo las clavijas expuestas", dijo el altavoz inteligente.

Amazon dijo que solucionó el error tan pronto como la compañía se dio cuenta. La madre de la niña, Kristin Livdahl, describió el incidente en Twitter.

Ella dijo: "Estábamos haciendo algunos desafíos físicos, como acostarnos y rodar con un zapato en el pie, de un maestro [de educación física] en YouTube antes. Mal tiempo afuera. Ella solo quería otro".

Fue entonces cuando el orador de Echo sugirió participar en el desafío que había "encontrado en la web".

La peligrosa actividad, conocida como "el desafío del centavo", comenzó a circular en TikTok y otros sitios web de redes sociales hace aproximadamente un año.

Muchos metales conducen la electricidad y su inserción en enchufes eléctricos energizados puede provocar descargas eléctricas, incendios y otros daños.

"Sé que se pueden perder dedos, manos, brazos", dijo Michael Clusker, gerente de la estación de bomberos de Carlisle East, al periódico The Press en Yorkshire en 2020. "El resultado de esto es que alguien resultará gravemente herido".

Los bomberos de EE. UU. También se han pronunciado en contra del llamado desafío. Livdahl tuiteó que intervino y gritó: "¡No, Alexa, no!". Sin embargo, dijo que su hija era "demasiado inteligente para hacer algo así".

Amazon le dijo a la BBC en un comunicado que había actualizado Alexa para evitar que el asistente recomiende tal actividad en el futuro, con información de BBC News.

"La confianza del cliente está en el centro de todo lo que hacemos y Alexa está diseñada para proporcionar información precisa, relevante y útil a los clientes", dijo Amazon en un comunicado. "Tan pronto como nos dimos cuenta de este error, tomamos medidas rápidas para solucionarlo".

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021