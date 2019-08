Anciana de 107 años revela el secreto de su longevidad: no casarse

Louise Signore, habitante del barrio del Bronx, en Nueva York, cumplió 107 años de vida el pasado miércoles, una cifra récord y es que asegura que ha tenido una vida sana, hace ejercicio regularmente y baila, pero revela que su secreto es que nunca se casó.

"He sido capaz de vivir tanto tiempo gracias a la vida sana y el ejercicio que hago, bailo, hago tai chi, sigo bailando un poco, jugaré bingo después del almuerzo. Creo que el secreto para llegar a los 107 años es que nunca me casé, creo que por eso es, mi hermana dice 'desearía no haberme casado nunca" dijo la anciana en tono de broma en una entrevista para la cadena televisiva CBS News Nueva York.

Más de 100 invitados asistieron a la fiesta que organizó la familia de Louise Signore. El mismo se celebró en el Centro Comunitario Bartow en Coop City.

Pero Louise Signore no es la persona más longeva que habita en Estados Unidos, Alelia Murphy tiene 114 años y actualmente tiene el récord de ser la mujer viva más grande de edad, en EEUU. Curiosamente Murphy vive en Harlem en Nueva York, donde nació Signore.









Además de no casarse, Signore asegura que se mantiene sana gracias a la vida sana que ha llevado, el ejercicio y baile





A diferencia de Signore, Alelia sí se casó pero enviudó en 1953 y apoyó a sus dos hijos como costurera durante la mayor parte de su vida.

A principios de julio fue se cumpleaños y su familia dijo que su longevidad se debe a Dios y a "que es una buena persona". La hija de Murphy, Rose Green, dijo que considera a su madre como su mejor amiga y la ve a diario. Por lo que sabe la familia, ella no tiene ninguna enfermedad o dolencia.





¿Qué dicen los expertos?

Dario Mastripieri, biólogo de la evolución de la Universidad de Chicago, autor de un estudio sobre el tema describe: "El matrimonio tiene un efecto paliativo en las situaciones psicológicamente estresantes. Pese a que la vida matrimonial a veces pueda parecer dura, la convivencia debería ayudar a la gente a gestionar situaciones de estrés. Tener pareja puede alargar la vida dos veces y medio respecto a quien no la tiene".

Por su parte Pere Font, fundador y director del Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella de Barcelona, cree que incluso los pequeños desencuentros, tan frecuentes cuando uno comparte la vida juntos, pueden llegar a ser positivos.



(Archivo)





"A veces los malos momentos entre cónyuges, los que son temporales, que representan un problema aislado y pasajero pueden fortalecer la relación. De hecho, se suelen dar casos en los que, tras superar una crisis, la pareja viva una segunda, tercera o cuarta luna de miel, al experimentar una mejora en su estado psicofísico: ambos tienen más sexo, viajan más, salen por su cuenta como los viejos tiempos, recuperan la intimidad para sí mismos".





¿Qué ventajas tienen los solteros?

Diego Luparello, psicoanalista y expresidente del Claustro de analistas en formación de la APA, contó a Infobae: "Estar sin pareja no es un problema social absoluto, gente sola ha habido siempre. El valor que hoy le damos al ser solo depende de la posición que el sujeto tome al respecto".

"Hoy en día esa categoría tiene dos valores muy contrastantes: ser solo como quien no puede o no tiene la capacidad de relacionarse o ser solo como una elección", agregó el especialista.

El total de personas que elige vivir solas ha aumentado considerablemente. Sin embargo, suelen sentirse discriminados por la sociedad. Pero hay varias razones para permanecer solteros, según los especialistas.

Amigos Foto: (Archivo)





Las personas solteras suelen ser más sociables

En comparación con las personas casadas, los solteros tienen más tiempo para dedicarles y mantenerse en contacto con su familia. Se encuentran más predispuestos a ayudar y socializar con amigos, conocidos y más aún con extraños.

Las personas que pasan tiempo solas, viven y duermen solas, equilibran participando de eventos sociales, siendo más socialmente activas que las que viven siempre con una persona.

Tienden a tener más tiempo para sí mismos

En tiempos de conexión inmediata y directa, nos comunicamos con otros en cuestión de segundos. Ser soltero tiene una ventaja y ésta es poder tener tiempo para socializar y a su vez para ocuparse de uno mismo. Estos momentos de dedicación revelan descubrimientos, significados y propósitos acerca de la vida personal. Este proceso comienza en la adolescencia y continúa a lo largo toda la vida.

"Vivimos una época en la que se nos exige gozar o sentir placer todo el tiempo. En esa línea parece que los 'solos' modernos estuvieran mejor posicionados o tuvieran mayor disposición para hacer lo que les gusta", explicó el experto.





Tiempos de ocio

Ya sean actividades solitarias o en grupo, suelen dedicar más tiempo a momentos de descanso y relax que las personas casadas. Las personas solteras tienden a ahorrar más dinero y tener menos deudas

Según un estudio de Debt.com, las personas solteras tienen menos probabilidades de tener deudas en sus tarjetas de crédito que las parejas casadas. Mantener una relación implica no aburrirse para no cansarse: cine, restaurantes, bares, paseos y regalos, todo es dinero.

(Archivo)





Mejores salarios para las mujeres

En un estudio realizado por W. Bradford Wilcox, director del National Marriage Project de la Universidad de Virginia, y Robert Lerman, profesor de economía de la American University, se comprobó que las mujeres solteras tienden a tener salarios más altos en comparación con sus compañeras casadas.





Menos horas de trabajo

Los mismos autores del estudio también encontraron que los hombres solteros trabajan menos horas que los casados.

Las personas solteras tienden a hacer más ejercicio

Harvard asegura que estar en una relación estable hace que los integrantes de la misma ganen peso. Un grupo de investigadores de la Universidad de Maryland encontró que hombres y mujeres entre los 18 y 64 años que nunca habían estado casados tendían a hacer más ejercicio que casados o divorciados.

Luego de los votos matrimoniales, la preocupación por las apariencias disminuye. Los hombres y mujeres entienden que no deben impresionar ni conquistar a nadie más o se encuentran demasiado ocupados para hacer ejercicio. El matrimonio está relacionado tanto con la longevidad como con la obesidad.

Frances con disco





Las personas solteras duermen mejor

Dormir bien es fundamental para una buena salud. No dormir lo suficiente o tener una mala calidad de sueño aumenta el riesgo de enfermedades.

Además, un buen sueño te libera de malos estados de ánimo. Esto es mucho más fácil de lograr si está durmiendo solo, ya que se aseguran noches tranquilas sin ronquidos ajenos.

Sin embargo, el psicólogo concluyó: "El otro en la vida del ser humano tiene un papel fundamental. Somos seres sociales, nos criamos dentro de un marco de total dependencia".









