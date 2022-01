Anuncio de película de DiCaprio lleva a línea de sexo

Usuarios en Twitter descubrieron que un número de teléfono que aparece en el marco de un corte publicitario de la comedia de ciencia ficción de Netflix 'No miren arriba' ('No mires arriba', en España) lleva a una línea de sexo telefónico.

Se trata de una escena en la que el doctor Randall Mindy, interpretado por Leonardo DiCaprio, protagoniza un anuncio de servicio público y ofrece el número de teléfono 1-800-532-4500 para que la gente pueda sentirse tranquila ante la aproximación de un cometa destructor de planetas.

"Elogios a 'No miren arriba' por tener la línea directa de BASH (compañía tecnológica en el filme) para su línea directa de prevención del estrés por asteroides que está vinculada a un número de teléfono de 'Hot Singles' en su área", escribió un internauta.

"He visto 'No miren arriba' esta noche en Netflix. Me encantó. En un momento, un número de teléfono parpadeó en la pantalla, decidí llamar y era una línea de chat de sexo. 1-800-532-4500. ¡Eso sí que es divertido!", confirmó otro. "Viendo 'No miren arriba' llamé al número 1-800-532-4500 que mostraban en la película pensando que sería un enlace... es una p*ta línea telefónica de sexo", tuiteó un usuario.

Mientras, otro internauta relató que, al marcar el número en cuestión, le salió "un grupo de recaudación médica". En un hilo posterior detalló que intentó llamar otras veces más, pero fue bloqueado. "Cuando llamé por primera vez el día 25, fue quien contestó y lo confirmó a través de Google. Si llamas por la noche, es definitivamente una línea de sexo", afirmó.

"En este momento, millones de ustedes tienen estas mismas dudas y preguntas sobre el cometa que se aproxima. Por ello, BASH Cellular, en colaboración con el Gobierno de EE.UU., está creando una nueva línea telefónica gratuita para responder a todas sus preguntas", dice en la película el personaje de DiCaprio.

No obstante, la revista estadounidense People detalla que en la vida real una voz femenina responde a la llamada de dicha línea telefónica. "Bienvenido a la línea más caliente de EE.UU. Chicos, las mujeres calientes están esperando para hablar con ustedes. Pulsen el uno ahora. Señoritas, para hablar gratis con chicos interesantes y excitantes, pulsen el dos para conectarse gratis ahora".

Por su parte, Netflix todavía no se ha pronunciado sobre si se trata de una coincidencia o la introducción del número fue intencional.