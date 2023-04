Asistente de vuelo ayuda a mujer a calmar a su bebé

Tomada de Internet

Carolina Lemos Cortez, ingeniera en alimentos de 38 años, tuvo que hacer un viaje en avión desde Guarulhos hasta Belo Horizonte en Brasil, junto a su bebé Laura de 5 meses.

No había alcanzado a desayunar por lo que compró un refrigerio para comer en el avión, pero al mismo tiempo tenía que entretener a la pequeña con juguetes, y obviamente cuidarla.

Sin embargo no era tan fácil como se podría pensar, por lo que antes de subir al avión tuvo que dejar el café y el bollo que había comprado para dedicarse por completo a la bebé.

“Cuando llegué al aeropuerto y me hice la radiografía tenía mucha hambre, salí 4 horas antes de mi vuelo. Compré un poco de pan y café, pero luego Laura comenzó a inquietarse, no quería quedarse en la silla”, comentó la mujer según Só Notícia Boa.

Carolina no tuvo más opción que correr con la bebé en brazos para no perder el vuelo, y al entrar al avión se puso a llorar inconsolablemente. Fue entonces cuando la ayuda llegó a cargo de Mauricio Félix, asistente de vuelo que no ignoró lo sucedido.

“Dijo: vas a tomar tu café, que merece ser un buen desayuno. ¿Puedo sostener a su hija?”, detalló Carolina según el medio. “No sé si alguien lloró en ese momento, pero ahora estoy aquí, ¡Estoy llorando!“, agregó.

De este modo Mauricio habló con la bebé y le pidió que se portara bien, al mismo tiempo que recibía a los pasajeros.

Gracias a este noble gesto, Carolina pudo tomar su café y desayunar tranquila por lo que apenas terminó, el hombre le entregó a la bebé que había logrado calmarse.

“Durante todo el vuelo fue muy dulce. Le agradecí varias veces y al aterrizar me pidió volver a abrazarla mientras sacaba cosas del portaequipajes, luego la meció y se quedó dormida en su regazo“, dijo la madre.

“Para mí, actitudes como la de Mauricio son el significado exacto de la palabra compasión”, expresó