Bebé Victoria, la muñeca con síndrome de down

Una madre ecuatoriana se ha inspirado en su pequeña hija para crear a Bebé Victoria, la primera muñeca con síndrome de Down, y así hacer un mundo más inclusivo.

Belén Bonnard es psicóloga y ha tenido esta grandiosa idea con la intención de enseñarles a los niños a través del juego el respeto y aceptación de las diferencias. ‘Bebé Victoria’ es una muñeca con cabello oscuro, vestidos coloridos y el rostro de una niña con síndrome de Down.

La muñeca fue lanzada el pasado 23 de noviembre en Ecuador y con esta se espera promover la inclusión. “Una muñeca con Síndrome de Down, que llega a tu casa para mostrarte una nueva cara del mundo, donde todos somos diferentes”, se puede leer en la página oficial de Bebé Victoria.

Adicionalmente, Belén, a través de sus redes sociales ha compartido la iniciativa “La base de quienes hoy somos, literal a nivel neurológico, se construyó en nuestros primeros años de vida; como vemos el mundo, como nos relacionamos con los demás, como nos hablamos a nosotros mismos; todo eso está ligado con aquello que vivimos y no vivimos en nuestra infancia.”

En el post también se puede leer “Es así como nace este proyecto, con el objetivo de naturalizar lo que es natural, de hablar, de lo que nadie quiere hablar, porque el mundo no está lleno de un solo molde, hay miles de miles. Mi hija existe, tal como es, ella es parte de la naturaleza humana y los niños deben conocer la diversidad de esa maravillosa naturaleza; porque nadie ama lo que no conoce, nadie valora lo que no conoce, nadie abre puertas a lo que no conoce”.

La iniciativa ha sido aplaudida por cientos de internautas y padres que tienen hijos con este síndrome: “felicidades, una gran obra de arte para nuestros niños”, “esto me llena el corazón de esperanza, felicidades por este proyecto tan hermoso que va a cambiar la vida de muchos niños y muchos padres allá afuera”, “me llamo Liz, soy de argentina, mamá de Albáno y 2 ‘mellis’ de 18 meses faustina y valentino con síndrome de Down, solo decirte q te admiro y que hermoso gesto, victoria cambiara el mundo de muchos”.