Bloquea a su amiga por ofrecerle trabajo, en vez de regalarle dinero

Cuando alguien tiene un problema financiero y necesita salir de un apuro, lo mejor que alguien puede hacer para ayudar, además de prestarle dinero, es ofrecerle trabajo. De esta manera tiene más posibilidades de enfrentar sus complicaciones a corto y mediano plazo.

Pero existe gente que no lo ve así y prefiere que todo sea regalado para no mover un dedo. Así lo mostro una usuaria en TikTok al publicar conversaciones con una amiga a la que le ofreció trabajo para ayudarla, pero que en lugar de aceptarlo terminó insultándola y bloqueándola.

La usuaria @peirovemily contó que su amiga le pidió dinero prestado para comprarle pañales y leche a su hija. Hola amiga, quería ver si me volverías a prestar 800 pesos. Es que la niña no tiene pañales, ni leche y me peleé con Ángel”, se lee.

La joven le respondió que sí podía prestarle el dinero, pero le recordó que anteriormente ya le había prestado y nunca le pagó. "Sí te los puedo prestar, pero anteriormente ya te he prestado y no me pagaste", escribió Emily.

A Emily se le ocurrió una mejor forma de ayudar a su amiga a salir de sus problemas económicos: ofrecerle un empleo en su negocio.

Por supuesto, la amiga se enojó y le respondió que no podía trabajar por la niña y que prefería aguantar a su pareja, ya que no le gustaba trabajar. "Si tanto te preocupa que no te vaya a pagar, mejor regálamelo", le dijo.

Después de varios mensajes, la amiga se indignó y decidió bloquear de WhatsApp a Emily (no sin antes insultarla y llamarla muerta de hambre), quien posteriormente compartió un video con las capturas de pantalla de la conversación y que fue descrito con la frase: “Póngase a jalar, mija, que el dinero no cae del cielo”.

Finalmente, otros usuarios de TikTok dejaron comentarios como “Trabajo no quiero, a mi no me gusta eso… pero dame 500”, “Si ella no quiere el trabajo yo sí lo quiero” o “Piensa que le dinero llueve solo”.

Tras hacerse viral, la misma usuaria mostró una segunda parte de la conversación, en la cual la amiga la amenaza y dice que se ande con cuidado porque "Ángel está molesto por haberlos exhibido en redes sociales" y además le recalcó que prefiere no tener dinero a 'esas chingaderas de andar trabajando".