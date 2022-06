Busca a su novio desaparecido; lo halla casado y con hijos

Tomada de Internet

Una joven nacida en Estados Unidos realizó una búsqueda internacional de su novio desaparecido y al final descubrió que el hombre estaba en Norwich, Inglaterra, y tenía esposa e hijos, publicó El Universal.

Rachel Waters vive actualmente en Shenzhen, China, donde conoció a su pareja británica Paul McGee. La joven estaba "desconsolada" cuando McGee regresó al Reino Unido para visitar su casa y nunca regresó, reportó The New Zealand Herald.

Waters recurrió a internet en busca de ayuda y escribió en un grupo comunitario de Facebook en la ciudad de Norwich sobre su situación.

Según The Sun, la publicación de Facebook de Rachel decía: “Tengo una pregunta inusual. Mi novio y yo vivimos en Shenzhen, China.

“Se fue a casa (Norwich) a principios de abril para visitar y se suponía que ya estaría de regreso en China.

“Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo haya pasado. Si alguien sabe de algo, por favor comuníquese conmigo”. Junto a su publicación, compartió una foto de ella y McGee tomada en el país asiático.

Un amigo de la esposa de McGee vio la publicación y reveló que estaba casado y tenía hijos. Según el informe, el conocido respondió que la situación "no tenía gracia"."¡Él tiene una esposa e hijos y realmente lo siento por ella en este momento! Y parece que otra novia en China".

Así inició el romance

Los amigos dijeron que el hombre había estado trabajando en Shenzhen, China, cuando quedó atrapado por la pandemia de Covid.

Fue entonces cuando comenzó una relación con Rachel, se afirma. Desde entonces, la publicación de Facebook de Rachel se eliminó y ella no ha comentado sobre los informes de los medios.

Un amigo le dijo a The Sun: “Paul y su pareja no se vieron durante dos años. Recientemente regresó, y volvieron a estar juntos. Se han separado y tienen hijos. Han pensado, 'Vamos a darle otra oportunidad'”.

Dijeron que no había superposición entre las relaciones. La madre de McGee le dijo a The Sun, que estaba al tanto de las publicaciones de Waters, pero se negó a comentar más.

Las redes sociales han estallado en apoyo de Waters y muchos afirman que "se merece algo mejor". "Ella no se merecía eso. Solo sé honesto con la gente", escribió uno en línea. Otros alegaron que debería haber hecho una "verificación de antecedentes" de su pareja.