Busca divorciarse porque su esposo limpia la casa sin que ella se lo pida

Emiratos Árabes





Razones para divorciarse hay muchas, puede ser por la clásica infidelidad, por malos tratos, porque ya no son compatibles…. pero, ¿por ser demasiado amable?

Sí, esto último es verdad.

O al menos esto es una razón muy válida para una mujer del Emirato de Fuyaira que recientemente presentó una solicitud de divorcio porque su marido es ‘demasiado amable con ella y eso le preocupa’, según informa el periódico local Khaleej Times.

La joven se quejó de que en su matrimonio nunca ha tenido problemas como cualquier otra pareja y que con su esposo nunca discute.

"Nunca me gritó o rechazó. Me ahoga con tanto amor y afecto, incluso me ayuda a limpiar la casa sin que yo le pida ayuda”, dejo la chica.

Además, no le gusta que le cocine y preferiría tener “una pelea real” y no una vida “llena de obediencia” llena de regalos diarios.

En su defensa, el hombre dijo que no ha hecho nada malo y que solo busca ser el marido perfecto.

"No es justo juzgar un matrimonio por el primer año, debemos aprender de nuestros errores”, argumentó.

Para la buena fortuna de él, el tribunal pidió a la mujer retirar la demanda para darle tiempo a que la relación mejore.