Calor extremo: Se cocinan galletas que dejaron al interior de un auto

Circula en redes sociales una fotografía de una charola con galletas que presuntamente se habrían horneado debido al calor extremo que golpea con fuerza en Texas.

Pronto las imágenes se volvieron virales, la cuales dieron a conocer mediante la cuenta NWA San Angelo, que sería de un grupo de meteorólogos.

Sí... ahora ha llegado a 114 en San Angelo. 114! Y como recordatorio de seguridad, hace DEMASIADO CALOR en los vehículos”, comentan en la publicación.

Varias ciudades de Texas como Brownsville, Corpus Christi, Dallas o San Antonio registran altas temperaturas desde hace varias semanas.

Yes...it has now hit 114 in San Angelo. 114! And as a safety reminder, it gets WAY TOO HOT in vehicles. Too hot for children or pets! How hot?? Hot enough to bake cookies in your car.

Make sure that your children and pets come inside when you do! #sjtwx #txwx pic.twitter.com/kfShzny6LX

— NWS San Angelo (@NWSSanAngelo) June 20, 2023