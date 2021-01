Canadiense conoce la prensa para hacer tortillas y... viral

Ciudad de México

Todos tendremos 15 minutos de gloria, pronosticó Andy Warhol. Tenía razón.

No hay nada más delicioso que una tortilla hecha a mano, definitivamente sabe mucho mejor que las de tortillería. Adoro cuando esponja en el comal y sale calientita a la mesa, es más grande y gordita, mucho más rica.

Las abuelitas, y muchas mamás todavía, acostumbran tener una máquina para hacer tortilla manual en casa. Es de lo más tradicional ir por la masa y hacer a la familia ese exquisito manjar. Los mexicanos conocemos este instrumento, es parte de nuestra cultura, ¡incluso hay tamaño miniatura para los niños! Pero, ¿qué pasaría si das este artefacto a un extranjero sin decirle cómo se utiliza?

Eso fue precisamente lo que hizo el TikToker @jorgesonrics, quien le mostró a su novia canadiense la prensa mexicana para que adivinara cómo se hacen las tortillas y el resultado fue muuuy gracioso.

El video inicia con Jorge retando a Kim:

"¿Podrá una gringa usar una prensa para hacer tortilla?", dice Jorge.

"¡Soy Canadiense!", aclara Kim

"¡Es lo mismo!", replica él.

De entrada, cuando le dan la máquina, a Kim le llama la atención el peso. ¡Casi se le cae! Luego, curiosa, trata de averiguar cómo se usa.

"Primer paso, dice, encontrar dónde poner la tortilla. De este lado tiene un cuadrado, entonces no, pero del otro tiene un círculo. Lo pones así y usas el bracito para que no se mueva. Pones tu masa en el círculo. Le pones esto (el plástico) para que no se pegue. Pones la masa y lo aplastas. Está escrito Made in Mexico, entonces va a estar escrito (en la tortilla), Hecho en México".

Cuando Kim termina de colocar la masa, y sacarla del plástico, se da cuenta de que le “salió” la tortilla, así que grita emocionada: ¡Hecho en México!

El video es hilarante por su espontaneidad y de inmediato se volvió viral, acumulando más de 11 millones de reproducciones en la plataforma.

Obviamente ha generado un sinnúmero de comentarios. Algunos se dicen “infartados” porque usó mal la prensa, unos más "reúnen" firmas para que las tortillas lleven “Made in México”. Pocos son los que critican y dicen que ella es "violentada", evidentemente todos los videos son un juego y ambos se divirten haciéndolos.

Kim y Jorge, son muy populares en TikTok, en sus videos exploran las diferencias culturales que hay entre ellos, las cuales son muy divertidas y los complementan. Por ejemplo, en este video, él intenta enseñarle cómo "ser mexicana".

“Las quesadillas no llevan queso, el queso es aparte (…) Nunca puedes pedir chile, se llama salsa o picante, pero nunca chile. Puedes cenarte 15 tacos, pero no puedes cenar sandía”.

En el canal de ella también hay debates culturales. Sin duda, ambos tienen una gran química entre ellos, son divertidos y se nota que hay amor de ambas partes.

Comentarios a favor y en contra siempre van a existir, pero a mí esta pareja me fascinó.

Fuente: www.excelsior.com.mx