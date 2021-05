Casi 7 mil pesos de multa a Luisito Comunica por usar celular en el AICM

Ciudad de México.- Luisito Comunica fue multado con 6 mil 930 pesos por usar su teléfono en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). “Es un acto de abuso de poder”, señaló el youtuber a través de Instagram.

"Estaba esperando mi maleta en el aeropuerto y me van a poner una multa de 18 mil pesos por estar usando mi celular”, relató.

De acuerdo con lo señalado por el youtuber, un oficial le advirtió que la sanción sería “más grande si no guardaba el teléfono celular”.

Advertencia que le causó sorpresa, por lo que encaró al oficial…

"Por qué sólo a mí, no soy el único que está usando el celular hay más personas, mira ahí va otro con el celular”.

Luisito Comunica no se pudo librar de la multa; sin embargo, precisó que el proceso para recibir la sanción se demoró por espacio de dos horas debido a que la “autoridad superior” no estaba. Al final, dijo que la sanción fue saldada, pero para ello le decían que no lo podía hacer con tarjeta, debía ser en efectivo.

¿Abuso de poder?