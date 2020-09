Causan sensación perritos que ayudan a policías del Metro

Ciudad de México.- Target, Polvo ,Tecla, Héctor, Tango y Bastos son integrantes de la unidad K-9 del Grupo Pastor de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes son los encargados de la seguridad y vigilancia para los usuarios en estaciones del Metro de la Ciudad de México.

Actualmente ellos están entrenados en guardia y protección, detección de enervantes, explosivos y armas de fuego y apenas estamos iniciando un proyecto de rescate de personas en estructuras colapsadas.

La labor de los caninos han causado sensación entre la usuarios y también les da seguridad.

"Me parece una buena idea, bastante más segura, que cooperen que no les tengan miedo son muy lindos, si realmente no tienes nada que esconder no tendrías que tener miedo", señaló Flora, usuaria del Metro.

"Yo creo que es un implemento muy bueno, la ayuda a lo mejor de los caninos podría ayudar a detectar algo que mucha gente que se les hace fácil meter, resulta a veces peligroso", dijo Armando Sánchez, usuario del Metro.

Estos peluditos de cuatro patas también tienen su lado tierno y juguetón, ellos siempre estarán para cuidar a los usuarios del Metro.