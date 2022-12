Cobra a su familia 600 pesos para que cenen con ella en navidad

Agencias

Ciudad de México.- Para aquellas personas que no les gusta cooperar en nada y solo llegar y comer, posiblemente esta estrategia les vaya a servir. Una abuelita cobró a su familia 600 pesos para que cenen con ella en navidad y si no pagan no pueden si quiera ir a su casa.

De acuerdo con la BBC, se trata de una mujer de 63 años llamada Caroline Duddrige que notificó a toda su familia que debían hacerle una transferencia bancaria si querían ir a su casa a la cena navideña que todos esperaban, pero que posiblemente algunos ya lo pensaron.

El medio precisó que la mujer proveniente de Reino Unido les envió una tabla con los precios para cada integrante dependiendo la edad y las posibilidades económicas, su meta es cumplir 200 euros, aproximadamente 4 mil 110 pesos mexicanos.

“Hay algunos que piensan que soy un poco ‘Scrooge’ (amargada a la navidad como el personaje de Charles Dickens), pero mis amigos piensan que es buena idea“, comentó la mujer.

¿Cuáles son los costos?

La abuelita envió la tabla a sus cinco hijos, dos hombres y tres mujeres, y los precios dependen de quien se trate; por ejemplo, para ellos el costo por entrada será de 616 pesos, mientras que para ellas es de 200 pesos.

Pero el cobro no se detiene ahí, sino que la mujer decidió cobrar por nietos y depende la edad. Si estos son mayores a cinco años, el costo será de 102 pesos, y si son más pequeños podrá estar entre los 40 pesos.

“Si no pagas antes no vas a venir”, advirtió la mujer quien tiene sus razones de cobrar a la familia 600 pesos para que cenen con ella en navidad.

De acuerdo con Caroline, este cambio radical en estas fechas ocurrió luego que su esposo falleciera y su economía se afectara. Además, señaló que en navidades pasadas les pidió ayuda a sus hijas e hijos para comprar todo lo necesario de la cena; sin embargo, ninguno quiso apoyarla.