Compró por internet un Apple Watch y le llegó un destapacaños

John Browne es un londinense que compró por internet a través de Amazon un Apple Watch, por el que pagó casi 8 mil pesos, pero lo que recibió en su casa fue un detapacaños.

Browne había aprovechado la venta de descuentos del Black Friday para comprar el dispositivo electrónico, pero al parecer en Amazon la compra fue erróneamente procesada.

"Fue un regalo previo a la Navidad para mí y he querido uno durante mucho tiempo. Esperé el Black Friday específicamente y fue un movimiento calculado de mi parte". Me lo entregaron en el trabajo y bajé a recogerlo a la recepción. Lo abrí frente al personal de recepción y comenzaron a aullar de risa. Todos estaban absolutamente histéricos. Pero yo estaba furioso y tuve que contenerme delante de ellos. Estaba muy molesto y tenía que solucionarlo con Amazon", dijo Browne a South West News Service, una agencia de noticias británica.

Amazon después le dijo que en efecto había habido un error, sin embargo para entonces, el producto que quería ya no estaba disponible en el color y diseño que deseaba. "Traté de pedirlo por segunda vez y se había agotado. Me ha molestado enormemente. Simplemente no es lo suficientemente bueno y toda la planificación que puse en conseguir el reloj se ha ido por la ventana", agrega Browne.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com.mx