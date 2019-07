Conductor de TV Azteca alarma a la gente por posible fin de la Tierra

Ciudad de México.-Mauricio Islas Allende, conductor de TV Azteca, alertó al público sobre el posible fin de la Tierra, que según dijo, un informe de la Organización de las Naciones Unidas prevé ocurra en 2050.

La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, lanzó esta semana un comunicado después de haber hecho un análisis con más de 250 mil científicos alrededor del planeta Tierra, más de tres años, estudios, y dicen que en el 2050, desafortunadamente al paso que vamos, la tierra no nada más estará sobreexplotada, sino que estará en un desbalance total que más del 80 por ciento estará destruida, les quiero decir destruidas es: Las selvas ya no serán selvas, los mares estarán en su capacidad máxima de tolerancia de basura, plásticos, contaminantes”, dijo Mauricio en su video.

Dichas declaraciones fueron tomadas por sus seguidores en distintas redes sociales como “aterradoras”.

El hombre que conduce el programa de nombre “Indomable por naturaleza”, pidió a la gente a que no se rinda y que apoye para evitar que esto suceda.

“Los invito por favor a que no nos rindamos, a que frenemos esto, a que podemos hacer grandes cambios, no quiero marearlos, la idea no es hacer un sermón. Incluso dicen que lo hacen con mesura porque no quieren que se haga un pánico pero estamos todos metidos en muchos temas, y no nos damos cuenta que el único tema que nos puede salvar, es respetar a la naturaleza”, indicó.

La ONU alerta de una catástrofe medioambiental en 2050

La ONU presentó en Nairobi (Kenia), durante la IV Asamblea del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), un extenso informe de 740 páginas, "Perspectivas del medio ambiente mundial" (GEO, en sus siglas en inglés), cuyas conclusiones con respecto al futuro de la Tierra no son nada positivas. Un informe que comienza a considerase histórico por su amplitud y sus conclusiones.

El informe de la ONU ha sido desarrollado durante seis años de recopilación de información por parte de 250 científicos de 70 países, y en él se describe un abismo creciente entre países pobres y ricos: El exceso de consumo, la contaminación y el desperdicio de alimentos en el mundo desarrollado conduce al hambre, la pobreza y la enfermedad a otros lugares de rentas más bajas.

Se mire por donde se mire, el informe arroja datos nada positivos sobre el devenir del planeta: Los Estados del mundo no están cumpliendo, ni se encuentran en el camino de poder hacerlo, los principales tratados ambientales, por lo que la ONU advierte de un severo cambio o las consecuencias se acercarán a lo catastrófico en cuestiones medioambientales y, por extensión, humanas. El cambio climático se sitúa en el epicentro del problema. Pero no solo. La considerable reducción de agua potable, la contaminación del aire, la presencia cada vez más apremiante de plásticos en océanos y en mares, los cambios de ecosistemas, el derretimiento de los polos o la sobrepesca, son otros temas alarmantes que, aunque se puedan relacionar de una manera u otra con el cambio climático, han producido una situación que la ONU considerada alarmante dentro, además, de la previsión de sobrepoblación para el año 2050: 10 mil millones de personas frente a los 7 mil 500 millones actuales.

Por ejemplo, la ONU estima que una cuarta parte de las muertas y enfermedades prematuras que se producen en la actualidad se deben a la contaminación provocada por el hombre y al daño medioambiental. Las emisiones que crean nieblas químicas y que contaminan el agua y la aceleración de la destrucción de ecosistemas que son cruciales para la vida de miles de millones de personas están provocando una problemática en torno a la salud que, a su vez, obstaculiza el crecimiento de la economía mundial.





Fuente: www.elimparcial.com