Conductor ebrio del Metro orgulloso de ser viral: soy famoso

Agencias

Ciudad de México.- El conductor en estado de ebriedad del Metro que se volvió viral hace unas semanas se mostró orgulloso de haberse vuelto “famoso”. Ya que, en una entrevista con el youtuber Yulay, aceptó ser identificado como “el conductor ebrio” en redes sociales.

Recordemos que este conductor fue grabado por varios pasajeros de un convoy de la Línea 2, pues conducía en evidente estado de ebriedad y hasta hubo un incidente en el que se abrieron las puertas contrarias al andén.

Consecuencia de esto, el hombre identificado como Erick fue despedido. Pero, ahora, explicó cuáles fueron los motivos de su actuar y, aunque, afirmó que no trata de justificar su error; reconoció que tiene depresión que lo orilla a consumir alcohol en grandes cantidades.

Conductor despedido

El youtuber Yulay es conocido por entrevistar a personajes que van desde millonarios excéntricos hasta los que se han vuelto virales, como fue el caso del exempleado del metro de la CDMX.

Quien compartió que tiene un cuadro de depresión por la muerte de su mamá y la infidelidad de su esposa. Incluso, relató que en cuatro veces presenció cómo se arrojaron personas a las vías del metro en su turno.

“Estaba en un estado depresivo y mi salida es conducir alcohol y el consumo que tengo no es normal. Una persona con problemas de alcoholismo no consume una copa, consume 10 toda la noche. Entré alcoholizado”, afirmó.

Habló de su despido y de cómo la institución no le ofreció apoyo psicológico pese a haber informado de su estado emocional. “No me estoy lavando las manos, cometí una imprudencia, pero también avisé que no podía estar conduciendo, que tenía depresión (…) nunca se me brindó ayuda de los médicos”.

¿Metro en mal estado?

Erick exhibió que, si bien su estado alcohólico no era el indicado para laborar, el incidente con las puertas del convoy de la Línea 2 que se abrieron del lado equivocado no fue su responsabilidad. Sino de las malas condiciones de los trenes.

“No abrí puertas contrarias, se abrieron solas. Es mi labor, pero abrí las puertas normales y se abrieron las contrarias. Se violaron mis derechos humanos, me exhibieron”, denunció.

Cabe señalar que, la Línea 2 del metro ha presentado fallas constantes este año, en julio, un corto circuito provocó el retraso del servicio, como lo informó El País, en ese momento, las fallas derivaron de un objeto externo en las vías.

Aunque en redes sociales, los reportes de retrasos, aglomeraciones y fallas se difunden periódicamente en las horas más transitadas por los usuarios que viajan a sus trabajos.

¿Qué pasó con el conductor?

En su entrevista, Erick afirmó que fue arrestado por elementos de la Fiscalía de la CDMX. Ya que el Metro lo demandó bajo los cargos de tentativa de homicidio y ataque a las vías de comunicación. Mientras que, el Sistema de Transporte no ha hecho declaraciones sobre el estado de sus trenes y lo relacionado a la denuncia del exempleado.