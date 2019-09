Confirma EU veracidad de tres videos de OVNIS

Por primera vez y de manera oficial, la Marina de Estados Unidos ha admitido la presencia de objetos voladores no identificados (ovnis) en tres videos registrados en 2004 y 2015 por dos pilotos y la organización To The Stars, según indicó este martes el portavoz de la Armada Joseph Gradisher, informó el diario La República.

“La Marina considera que los fenómenos recogidos en esos tres videos no están identificados”, dijo Gradisher en declaraciones a Vice.

En cuanto a la respuesta del Gobierno ante estos fenómenos, el vocero de la Marina precisó que la seguridad del personal militar y del público son prioridad, y debido a la cantidad de incidentes de OVNI reportados, el Pentágono se está tomando en serio este asunto.









"La información obtenida de cada informe individual de cualquier sospecha de incursión en el rango de entrenamiento será investigada por derecho propio. La información obtenida en estos informes será catalogada y analizada con el propósito de identificar cualquier peligro para nuestros aviadores ”, dijo Gradisher.

Pero, como toda estrategia militar, la información tendrá que permanecer en secreto.

“Cualquier informe generado como resultado de estas investigaciones incluirá, por necesidad, información clasificada sobre operaciones militares. Por lo tanto, no se espera la divulgación de información al público en general ", destacó.

Por su parte, John Greenwald, encargado de la web The Black Vault, el mayor archivo civil de documentos gubernamentales desclasificados, había enviado una solicitud a la Marina en agosto: revisar los tres videos.









“Esperaba realmente que cuando el Ejército de Estados Unidos abordara los videos [...] los etiquetara como ‘drones’ o ‘globos’”, indicó Greenwald, quien afirmó que el hecho de que los nombraran “fenómenos no identificados” lo entusiasma y lo motiva “a presionar más por la verdad”.

Desde inicios de este año, el Pentágono dejó el hermetismo con respecto a este tema y anunció que investigaba estos fenómenos. Asimismo, los dos pilotos de la Fuerza Aérea que registraron dos de los videos relataron sus experiencias con los ovnis. “Estas cosas solían estar allí todo el día”, dijo uno de ellos.