Confunden maquillaje 'zombi' con grave emergencia médica

Ciudad de México.- Una bailarina profesional que usaba un maquillaje 'zombi' para una campaña de marketing de Halloween provocó un verdadero susto y mucha confusión cuando llegó este lunes la sala de emergencias de un hospital del estado de Míchigan (EU) por un ataque de ansiedad, informa Fox Detroit.

Cuando la mujer, identificada como Jai Fears, arribó al centro hospitalario, el personal médico no estaba seguro de cuál era su problema, por lo que terminaron confundiendo su maquillaje de gran realismo con una grave emergencia. Los médicos, pensando que tenía un severo traumatismo facial y se encontraba en estado de shock, la prepararon para internarla en el área de traumatología.

Fears afirmó que en ese momento no pensó que sería necesario tener que explicar a los médicos que las aparentes heridas en su rostro no eran de verdad. "No dije nada porque asumí que podían ver que era falso. ¡Tienen que saberlo!", explicó.

No es un lugar de diversión

Por su parte, el hospital se abstuvo de hacer comentarios sobre este caso en particular, pero emitió un comunicado en el que expresaba un malestar general: "La sala de emergencias no es un lugar de diversión y juegos. Vemos a muchos pacientes con problemas médicos graves donde hay vidas en juego, los médicos deben poder concentrarse en aquellos pacientes que realmente necesitan atención".

La bailarina asegura que el trastorno de ansiedad que sufrió ese día "no fue una broma". "Fue una situación grave que sucedió en un momento extraño", sostuvo.