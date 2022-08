Contrata a ladrón para que robe el celular al novio y descubrir si le era infiel

Sin duda alguna hay personas que pueden llegar bastante lejos en sus acciones con tal de conseguir lo que sea, incluyendo la información, y es que una joven contrató a un ladrón para que le robara el celular al novio y así pudiera revisar si le era infiel.

Fue a través de las redes sociales que la usuaria de TikTok @beba.valdezh compartió su historia en la que comentó que tenía sus sospechas de la infidelidad de su pareja, por lo que decidió crear un plan bien articulado para poder averiguar la verdad.

Lo más común sería revisar el celular cuando durmieran o cuando éste se descuidara, pero no, decidió ir más lejos y le pidió a un ladrón que interceptara a su novio para que le robara el celular y así aclarar sus sospechas, la cual tenía razón, sí la engañaba.

“Cuando me acuerdo que le pagué a un asaltante para robarle el cel a mi novio porque quería ver si me era fiel, lo terminé de revisar, empecé a llorar y se lo di. Después, cuando vendió el cel, me marcó para darme la mitad del dinero porque efectivamente sí me ponía los cuernos“, escribió la joven en el video de apenas 5 segundos en el que se la ve arreglándose su cabello.