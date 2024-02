Costco vende kits de comida de emergencia que dura hasta 25 años

Tomada de Internet

Costco se viralizó recientemente por ofrecer kits de comida de emergencia que pueden durar hasta 25 años.

Todo comenzó cuando una usuaria de TikTokcon el nombre ‘@charminglyfrugal’ compartió con sus seguidores lo que encontró en una de sus visitas a Costco.

La influencer sorprendió a todos mostrando los kits de "comida de emergencia" que ofrece la tienda.

En el video destaca dos kits de la marca Mountain House y Ready Wise, con una etiqueta de precio de 79.99 dólares y de 63.99 respectivamente que contienen desde res hasta huevos revueltos, pollo y albóndigas, lasaña y granola.

Los mismos contienen hasta 130 porciones que pueden durar hasta 25 años, por lo que en redes sociales se ha comenzado a alarmar a la población.

La revelación de estos kits de supervivencia ha desatado una ola de especulaciones en la web. ¿Por qué Costco de repente ofrece kits de comida que prometen durar hasta 25 años? ¿Acaso saben de algo que el resto del mundo ignora?

La preparación para emergencias no es algo nuevo, por lo que podría tratarse únicamente de una estrategia para llamar la atención como está ocurriendo o incluso podría ser una excelente opción para las personas que no tienen tiempo para cocinar o para quienes no pueden salir por alguna emergencia personal.