¡De milagro! Rescatan a piloto accidentado en vías justo al paso del tren

El pensamiento rápido y la valentía de unos policías de California salvaron la vida de un hombre que estrelló una avioneta en las vías de ferrocarril justo cuando un tren se aproximaba, y todo quedó grabado por una cámara.

Las imágenes provienen de la cámara corporal de uno de los agentes y fueron publicadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

El video muestra los momentos después de que una avioneta cae las vías, justo cuando un tren se acerca.

Los oficiales llegan a la aeronave y sacan al piloto de entre los escombros segundos antes de que el tren embista los restos del avión caído.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022