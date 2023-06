Dejó de limpiar la casa luego de que su esposo le dijera que no hacía nada

Tomada de Internet

Lindsay Donelly, es una mujer valiente que decidió enfrentar los estereotipos de género relacionados con las tareas del hogar.

Todo ocurrió luego de que su esposo le hiciera un comentario despectivo haciendo alusión a que ella no hacía nada en la casa. Para mostrarle el esfuerzo y trabajo diario que realizaba, decidió dejar de hacer absolutamente todas las labores hogareñas.

Así que pasó de mantener un hogar cálido y ordenado, a uno caótico y lleno de suciedad. Su intención era demostrar que estas funciones son igual de desafiantes y agotadoras que un trabajo tradicional, y que no deberían recaer exclusivamente en la mujer solo por su género.

El experimento de Lindsay rápidamente se hizo viral en TikTok, alcanzando 14,4 millones de reproducciones, 2,5 millones de “me gustas” y más de 19 mil comentarios, donde escribieron cosas como:

“Espero que le hayas hecho recoger todo a él, porque luego tú tendrás todo ese trabajo acumulado de igual forma”, “Por eso me quedo soltera. Me niego a criar a un adulto”, “No hay nada gracioso en que él diga eso. Te devalúa e invalida” y “Realmente no haría nada nunca más por ese hombre. No te respeta, te trata como a una ayuda no remunerada. Mereces más”.

Esta respuesta fue tan abrumadora, que la mujer y su esposo debieron hacer un siguiente video, donde él se disculpa por su comentario inapropiado y admitió haber subestimado el trabajo que ella realizaba en el hogar. Sorprendentemente, reveló que ahora incluso se encarga de limpiar más que ella.