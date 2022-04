Denuncia que lo quieren matar... por guapo

Brasil.- Un hombre denunció que lo quieren asesinar por ser “guapo” y porque le tienen envidia debido a “la suerte que tiene con las mujeres”.

Se trata de un joven brasileño identificado como Elías De Sousa, un ciudadano de la localidad de San Vicente, quien incluso llamó a los medios de comunicación para hacer su denuncia en la que afirma que varios vecinos de la región lo persiguen porque su belleza los deja ciegos por tantos celos y envidia. Incluso asegura que una “mafia” está detrás de él.

“Estoy pasando por algo muy grave, estoy en un muy mal momento. Yo me llamó Elías, De Sousa es mi apellido y me crié acá en San Vicente y acá nadie me vio andar en algo raro nunca. Nunca me vieron caminando con el machete en la cintura”, declaró en una entrevista para el Canal 5.

Según relató, debido a su belleza, lo persiguen políticos y personas importantes de la comunidad, afirmó además que cuando camina solo por la calle, suelen acosarlo mucho pues, tiene “mucho éxito con las chicas“, algo que dijo comenzó a sufrir en 2006, cuando regresaba a casa del trabajo y un grupo de personas lo interceptó.

“Este tipo es mágico, sabe todas las cosas, las guainas lloran por él y él va a descubrir todo de nosotros en San Vicente”, relató que el grupo de personas le dijo esas palabras. Por lo que desde entonces comenzó su presunto acoso que no se detiene a la fecha.

Elías contó además que unas personas también lo quisieron castrar, violar y también asesinar, por lo que debe andar por las calles con cuidado debido a su gran belleza. Asimismo, afirmó que estas acciones ocurren a diario.

“Me voy a trabajar y me atacan en el trabajo, me voy a casa y me atacan en mi casa. Me atacan con violencia, me quieren violar y matar. Es verdad lo que yo digo, yo no soy una persona de mentir. Que me caiga un castigo del cielo si es que estoy mintiendo”, expresó.

De igual forma, señaló que hay una policía que está enamorada de él y que ya le dijo que lo quería, además que aseveró que los hombres le tienen celos porque lo aman “por la suerte que me dio Dios”.

Debido a su trágica situación, el hombre ya denunció que lo quieren asesinar por ser “guapo“; sin embargo, no quisieron tomarle la declaración. De igual manera, un medio local acudió a la comisaría y obtuvo respuesta sobre que no existen tales denuncias.