Denuncian a pareja que adopta perritos para alimentar a sus víboras

Ciudad de México.- El pasado 23 de agosto saltó a las redes sociales una inusual denuncia. En diversos páginas de Facebook, como The Pandu, usuarios de las redes sociales evidenciaron a una pareja de Aguascalientes, a quienes identifican como Kevin Peralta y Aleh Ortlsaia. Los acusan de solicitar perritos y gatitos en adopción, para, en teoría, alimentar a sus víboras.

LA DENUNCIA

"Denuncia ciudadana. este sujeto y su pareja solicitan, perros pequeños para dárselos de comer a sus víboras ya borro su Facebook y bloque el celular de las personas que le donamos algun cachorro es necesario que si lo ubicas lo denuncies a las autoridades. no es posible que siga alimentando a sus víboras con los cachorros que le dan en donación y de buena manera con el supuesto de que los va a cuidar en su criadero. Denúncialo”, publicó la página The Pandu.

La denuncia ha sido replicada en los pasados 30 días por redes sociales y medios de comunicación, pues causó conmoción.

A las primeras denuncias se han sumado otras, varios usuarios aseguraran que esta pareja adopta pequeños perros para alimentar a sus víboras, dado que presuntamente tienen un criadero.

Lo que se refleja en los posteos es que la pareja, luego de la adopción pierden contacto con quien les entregó a los animaleslo que impide dar seguimiento de los cachorros.

MODUS OPERANDI

Cuando logran contactar con la persona o familia que está dando en adopción al perrito, acuerdan la entrega del animalito. En cuanto la familia quiere saber sobre cómo va el proceso de adaptación de la mascota, tanto Kevin como su esposa los bloquean de toda vía de comunicación posible.

La versión ha sido apoyada por más usuarios, quienes mediante capturas de pantalla indicaron que no saben del paradero de al menos 16 perritos.

Una de las usuarias de Facebook proporcionó más detalles.

"Él es Kevin Peralta de la Torre, responsable de la desaparición de más de 11 cachorras (hasta el día de hoy) las cuales se le dieron en adopción en diferentes tiempos, cabe mencionar que en el lapso de 4 meses.

"Hay muchas versiones de personas cercanas, pero ninguna asegura lo que hace con ellas.

"El día 12 de agosto del presente año, el señor Kevin se presentó en mi domicilio a las 2 de la mañana, por mi seguridad no abrí la puerta, se quedó afuera de mi casa hasta las 7:40 a.m. esperando a que atendiera su llamado.

"Abrí la puerta y le dije que me explicara qué estaba sucediendo. Él me dice que viene a darme la cara como yo lo pedí, pero que quería que borrará mi publicación por que sólo eran 3 cachorras las que había adoptado. Estaba desesperado, yo le dije que NO LA BORRARIA HASTA QUE ME DIERA PRUEBAS QUE TOOOOODAS LAS CACHORRAS ESTABAN CON BIEN Y QUE ME DIJERA CON QUE PERSONAS LAS DEJÓ.

"Argumenta que él no las podía cuidar, que las dio en adopción 'a no sabe quién', que '"se paró en una esquina y empezó a repartirlas'. Al principio quise confiar en él, le di la oportunidad ese mismo día de dar alguna prueba de su inocencia. Se fue, ahora sí contestaba mensajes, me decía que estaba buscando a las perras donde las dejó, incluso me mandó fotos de unas callejeras asegurando que eran ellas. Claramente no eran las perritas...

"Durante el lapso de estos días por inbox me ha llegado información que no puedo creer, hay muchas versiones, incluso hay personas que aseguran que es una persona que sufre de bipolaridad y es un ser violento (que ha golpeado a su madre) cosas de las cuales yo no estoy segura, pero estas personas están dispuestas a declarar si se llega hasta un juicio contra él. En otra información dice que tiene serpientes, en otras nos dicen que es zoofilico, y en otras que alguien cercano a él practica magia negra.

"Este caso es muy extraño, todo esto a sucedido por la poca responsabilidad de Kevin, por ser un mitómano. Jamás pensó en su familia, ni en el daño que haría a la propia.

"Hoy estamos en búsqueda de respuestas, de saber dónde están las cachorras? ¿Cuál es el motivo de su desaparición? si están con vida. Y ¿por qué manejar las cosas de esta manera?

"A las personas que le entregaron una de estas cachorras, están desconcertadas, confiaron en él, en su finta de 'buena persona' su labia era tanta, que enredó a todas y cada una de estas personas. Incluso una de sus adopciones fue con todo y protocolo y aún así la perrita quedó sin vida.

"Aprendamos de esto, no nos dejemos llevar por apariencias, nunca terminamos de conocer a las personas".