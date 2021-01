Descubren un árbol petrificado de 20 millones de años

Lesbos.- Científicos griegos dicen haber encontrado en la isla volcánica de Lesbos un árbol fosilizado cuyas ramas y raíces siguen intactas después de 20 millones de años.

El árbol fosilizado, de unos 19 metros de largo, quedó preservado por una gruesa capa de ceniza volcánica tras su caída.

El árbol fue hallado durante unas obras de construcción de una carretera cerca de un antiguo bosque petrificado hace millones de años en la isla del Mediterráneo oriental y fue transportado desde el lugar utilizando una férula especial y una plataforma metálica.

Es la primera vez que se encuentra un árbol en tan buen estado, con sus ramas y raíces, desde que se iniciaron las excavaciones en 1995, dijo el profesor Nikos Zouros, del Museo de Historia Natural del Bosque Petrificado de Lesbos.

"Es un hallazgo único", dijo el experto.

"Se conserva en excelentes condiciones y a partir del estudio de la madera fosilizada podremos identificar el tipo de planta del que procede", agregó.

El bosque petrificado de Lesbos, un lugar de 15 mil hectáreas protegido por la UNESCO, es el resultado de una erupción volcánica de hace 20 millones de años que cubrió de lava el ecosistema forestal subtropical de la isla.

