Despacho abre vacante de contador y como requisito pide grabarse haciendo burpees

Conseguir trabajo puede resultar difícil debido a los requisitos que ponen ciertas empresas. Y algunas ofrecen muy poco sueldo o piden cosas extrañas.

Tal es el caso de un despacho de contadores que como requisito a quien quiera entrar a trabajar ahí debe grabar un video haciendo por lo menos 25 burpees.

La usuaria de Instagram guille.goal compartió que además de mandar su currículum vitae, los interesados en ocupar la vacante de contador debían enviar un video haciendo burpees, ya que es indispensable para el proceso de selección.

Por supuesto, una pregunta que podría surgir es: ¿por qué hacer este tipo de ejercicio es un requisito para ocupar una vacante de contador? Según contó la reclutadora de GOAL Contadores, esto es para conocer qué tanta disciplina y actitud tienen los candidatos.

De acuerdo con la reclutadora, no importa cómo hagas las burpees, “lo importante es que las hagas”. También dio a conocer que todos los que trabajan en GOAL diario tienen que enviar un video haciendo por lo menos 50 de estos ejercicios.

Los trabajadores que no envien su video antes de las 9 de la mañana son multados con 300 pesos; también pueden ser sancionados por llegar tarde.

Este requisito causó varios comentarios en redes sociales, incluso algunos internautas acusaron a la reclutadora de discriminación, ya que si una persona con sobrepeso o con discapacidad desea aplicar para la vacante no podría realizar los ejercicios y quedaría fuera del proceso de selección.

Algunos de los comentarios que recibió la reclutadora de GOAL fueron: “Prefiero matarme a enviar videos de 50 burpees diarios. No podría trabajar con alguien tan abusiva de pedir cosas que no vienen al caso”; “Los burpees nada tiene que ver con disciplina”, “Es un filtro discriminatorio porque no tiene nada que ver con la capacidad”.

Por otra parte, la reclutadora de GOAL compartió una imagen en sus historias de Instagram en la que respondió a los comentarios y recalcó que los burpees es un tema de constancia, disciplina y activación.

En caso de que alguien no las pueda hacer, se puede sustituir con cualquier otra actividad. Por eso primero es la entrevista con RH”, agregó la reclutadora.