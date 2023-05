Detienen a una mujer por no ponerle lonche a su esposo

En redes sociales se volvió viral la fotografía de una uniformada armada deteniendo y escoltando a una mujer como si ésta fuera una criminal peligrosa; sin embargo, su detención ocurrió porque su esposo la había denunciado por no “ponerle el lonche”.

Se trata del caso de Lina, una mujer de 45 años de edad, a quien su esposo Gerardo denunció ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila porque, según su declaración, no le preparaba el lonche, no le lavaba la ropa y además lo agredía al llegar a casa.

Además el esposo de Lina señaló que en repetidas ocasiones ella lo amenazaba con dejarlo por “otro mejor que él”, lo que lo llevó a sufrir una fuerte depresión.

Según los reportes de Piedras Negras en Red, un sitió que ofrece información sobre la ciudad fronteriza con Estados Unidos, al domicilio de Lina acudieron elementos de la policía quienes, armados, la escoltaron fuera del mismo y la detuvieron para posteriormente trasladarla al Ministerio Público y de ahí ante un Juez, “quien dará seguimiento del caso”.

La forma en la que ocurrió la detención de la mujer a quien se le detuvo por no “ponerle lonche a su esposo” causó gran revuelo entre los usuarios de redes sociales, quienes señalaron que el arma larga que porta la oficial en la fotografía de la detención no era necesaria, pues no parecía que Lina fuera una criminal tan peligrosa.

Violencia familiar en Coahuila

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) citados por el medio El Siglo de Torreón, el estado de Coahuila cerró el 2022 con un incremento de casos por violencia familiar, esto al recibir más de 12 mil 718 denuncias.

Un año antes, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio apertura a 11 mil 772 casos de violencia, pero ninguno había sido expuesto como el de Lina.