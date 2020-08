Detienen al fundador del antivirus McAfee por usar un tanga como mascarilla

Twitter

John McAfee tiene muchos millones de dólares en su cuenta bancaria. Es el creador del imperio de antivirus McAfee, el primero que se instaló en los ordenadores comerciales, y también es un habitual de las polémicas por sus comentarios en las redes sociales. Ahora, ha llevado una de esas polémicas a la realidad, lo que le ha costado ser detenido.

Tal y como él mismo ha explicado a través de su cuenta de Twitter, regresaba a Alemania después de haber pasado varios días en Cataluña. Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto no le dejaron entrar ya que no llevaba mascarilla. McAfee abrió su maleta y se colocó un tanga a modo de mascarilla, pero le dijeron que esa no era una solución válida. Ahí comenzó su odisea.

Los agentes pidieron al magnate que se colocara un protector homologado, pero él se negó. Después se produjo un forcejeo con los policías de aduanas, por lo que el magnate tecnológico fue detenido y llevado a la comisaría del aeropuerto. Allí pasó varias horas hasta que fue puesto en libertad. Y todo lo fue contando en las redes sociales.

McAfee, que tiene 74 años, no quiso ponerse ningún otro tipo de mascarilla que no fuera el tanga "por el bien de mi salud". Según su mujer, "no recicla el dióxido de carbono exhalado", por lo que no puede utilizar mascarillas que le impiden respirar. Por eso, el magnate señaló a los agentes que el tanga era "lo más seguro que tengo disponible y me niego a usar cualquier otra cosa".

Los seguidores de esa teoría conspiranoica creen que las mascarillas provocan déficit de oxígeno y obligan a las personas a respirar su propio CO2, algo que el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha desmentido en varias ocasiones. Sin embargo, para McAfee eso es verdad y, por tanto, no puede usar mascarillas como el resto de los mortales.