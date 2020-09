El empaque de semillas de girasol que molestó a los mexicanos

Tomada de Twitter

Ciudad de México.- La empresa española Frit Ravich está siendo objeto de críticas en las redes a causa de un 'snack' que -según puede leerse en el envoltorio- tiene "sabor mejicano" y causa una "sensación bien pendeja".

"Si no sabéis usar mexicanismos, no los uses. Mucho menos los pongas en la bolsa de tu producto. [...] Pendejo el que compre esta bolsa, me cae", escribió un usuario de Twitter, indignado por el uso de la palabra malsonante en el empaque.

El empaque de pipas o semillas de girasol incluye, además, una imagen con todas las imágenes estereotipadas de México, como el sombrero de charro, el bigote de Pancho Villa, las cejas de Frida Kahlo, guitarra y maracas, lo que tampoco ha gustado a mucho usuarios.

"¿Cuántos de mis compas mexicanos sacrifican a diario para darle sabor a una bolsa de pipas? Mejor un mix mexicano: pipas, habas picantes, cacahuetes fritos con piel o cacahuetes con cobertura, maíz gigante y mini fritos. Nadie vende ese mix y ¡todo con fundamento!", expresó otro.

En su página oficial, la empresa no especifica cuales son los saborizantes que otorgan dicha especificación "mejicana" y les hicieron acreedores este 2020 del premio al 'Sabor del Año' otorgado por una revista de consumidores españoles.