El extraño caso de una mujer a la que solo le creció un seno

tiktok.com/@beccabutcherx

Rebecca Butcher, es una mujer de Reino Unido que en las últimas semanas se ha hecho viral en TikTok pues contó que padece de una extraña condición médica, la cual generó que sólo le creciera un seno.

"Me di cuenta de que cuando pasé por la pubertad uno de mis senos crecía y el otro no", explicó la joven en un video que ya tiene más de 2.3 millones de visualizaciones.

La mujer de 25 años, señaló que al notar lo que le sucedía fue al médico buscando respuestas sobre lo que podría estarle pasando, sin embargo lo que le dijron no fue muy satisfactorio.

"Todavía no has terminado de pasar por la pubertad. No pasa nada. No es nada. Crecerá. Es normal que las mujeres tengan uno más grande que el otro. Vuelve si no ha cambiado en unos años".

Varios años pasaron y su seno derecho seguía sin crecer, por lo que Butcher confiesa que tuvo miedo, pues la espantaba el hecho de pensar que quizá detrás de ese retraso en su pubertad, había algo más grave. Además, por si fuera poco, le tocaba buscar alternativas para disimular que uno de sus senos era notoriamente más pequeño que el otro.

"Tenía que rellenar mi sujetador con calcetines y llevar jerseys de cuello alto para ocultarlo porque no quería que nadie lo supiera", admitió.

Luego de cuvho investigar al respecto, Rebecca descubrió que lo que padece se denomina 'Síndrome de Poland', que se caracteriza por la ausencia de músculo

de la pared torácica en un lado del cuerpo. Ya sabiendo esto, la mujer acudió a varios médicos que confesaron no tener mayor idea sobre esta patología, por lo que su última alternativa fue buscar en redes sociales a ver si hallaba en alguien que padeciera lo mismo un poco de consuelo.

Para darle solución a su situación, Rebecca podría hacerse un trasplante de músculo que le extraen de su espalda. No obstante ella se ha resistido a someterse a dicha intervención pues teme que le pueda generar problemas en su espalda.