Enfermera perdió sus piernas y un brazo; pensó que solo era tos

Redacción BLes – Jayne Carpenter, exenfermera de 51 años, perdió ambas piernas tras haberse enfermado por una sepsis. La infección además le quitó cuatro de los dedos de la mano derecha, además del brazo izquierdo por debajo del codo.

El relato de la mujer de Merthyr Tydfil (localidad al sur de Gales), fue compartido el 13 de septiembre con motivo de la celebración del Día Mundial de la Sepsis.

De acuerdo con The Mirror, en su relato, Jane prometió caminar de nuevo pese a haber sido amputada debido a la letal infección. Como señala el medio británico, dada su condición, la enfermera, comenzó advirtiéndole a su esposo de 55 años que si quería la podía dejar.

La enfermera ahora está recolectando fondos para adquirir nuevas prótesis, que según ella, cambiarán su vida. De acuerdo con Jane, padecer sepsis le cambió la vida y nunca esperó sufrir tal condición. Según The Mirror,

Jane comenzó a padecer sepsis en el 2016 cuando desarrolló síntomas que en un principio confundió con una tos: “Había una tos bastante fuerte y estaba tosiendo flema de color oscuro. (…) Estaba empeorando y pensé que era un virus”, expresó la enfermera.

Según The Mirror, al siguiente día se despertó, le faltaba el aliento y no podía caminar a ningún lado. La enfermera expresó al medio: “Pensé que era una tos, como enfermera pensé que era algo bastante trivial, así que no quería hacer un escándalo”.

Los médicos en principio le dijeron que tenía neumonía y su condición comenzó deteriorarse, entrando finalmente en coma, pasando las siguientes semanas luchando por su vida. Mientras tanto a su esposo le avisaron que le tendrían que realizar una triple amputación.

Para ella, en los últimos tres años de recuperación, los desafíos han sido enormes.

Ella dijo que incluso durante un periodo de su recuperación pensó en quitarse la vida.

Jane recibió triple amputación de sus extremidades, y según ella, su proceso de recuperación ha sido un desafío enorme

“Es como un proceso de duelo, me he afligido por la vida que una vez tuve y por la capacidad de no poder hacer muchas de las pequeñas cosas que damos por sentado, como poder caminar”, señaló Jane, quien detalló que en muchas de las cosas que tiene que hacer, le debe pedir colaboración a su esposo.

Ahora ella tiene el propósito de recaudar 330 dólares a través de GoFundMe para realizarse una oseointegración y posteriormente adquirir una prótesis para cada uno de sus pies: “Cambiará mi vida por completo y sin ninguna sombra de duda. (…) Me devolverá la libertad y la independencia”.

"Mi vida fue despojada y solo necesito recuperar algo de la normalidad que la sepsis me quitó", añadió la enfermera.





Fuente: www.elimparcial.com