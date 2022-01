'Eres mexicano y feo'...profesor de EU deja tarea racista

“Eres mexicano y feo”, esta es una de las frases hechas por un maestro de español en Estados Unidos y que generó indignación entre padres de familia.

Desde hace unos días circula en Internet parte de un ejercicio hechos por el profesor del distrito escolar de Williamsville, en Nueva York. En estos ejercicios se habla del “mexicano feo” y el “lindo estadounidense”.

El ejercicio consistía en traducir las frases del inglés al español. De inmediato las fotos del ejercicio fueron publicadas en Internet y se volvieron virales.

You (friendly) are Mexican and ugly” / Eres mexicano y feo; “You (politely) are pretty and American” / Eres lindo y estadunidense. Estas son las frases escritas en el ejercicio para los alumnos.

De inmediato las autoridades del distrito escolar lamentaron el incidente y ofrecieron una disculpa pública.

El Distrito no aprueba ningún tipo de material que denigre a nuestros estudiantes, culturas o creencias”, dice parte del comunicado.

De acuerdo con medios locales, el profesor de español que redactó el ejercicio continúa impartiendo clases y se desconoce si fue acreedor de algún tipo de sanción.