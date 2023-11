Es discapacitado y lo multan por estacionarse en cajón azul

Ciudad de México.- Diego Rebolledo, un reconocido creador de contenidos mexicano en las redes sociales, denunció que el pasado 22 de noviembre fue multado por un oficial de tránsito por estacionarse en un espacio reservado para personas con discapacidad, a pesar de que él está en silla de ruedas.

"Como estoy tan tonto, no me di cuenta de que me estacioné en un lugar para personas con discapacidad, no me di cuenta, fue un error muy grave […] fue error mío, ¡eh!", afirmó irónicamente en un video publicado recientemente en su cuenta de TikTok, mostrando la multa de 5.000 pesos mexicanos (casi 300 dólares) que le fue efectuada.

El 'influencer' de 26 años explicó que el episodio ocurrió en un centro comercial de la ciudad de Cancún, en el estado de Quintana Roo. Si bien Diego reconoció que su camioneta no llevaba la identificación de que era un auto con una persona con discapacidad a bordo, según cuenta, el agente lo vio y pudo comprobar que, en efecto, el joven estaba en silla de ruedas.

"Al tipo no le importó y llamó a dos tránsitos más porque, al final, él no traía su papeleta entonces le llamó a dos [oficiales] más", narró. En su denuncia, Rebolledo explica que el policía no solo ignoró que él no estaba mintiendo, si no que se dirigió de forma irrespetuosa a él y lo llamó "inválido". "Usó palabras como: 'estás en un lugar para inválidos', cuando no somos inválidos. Mucho ojo con las palabras que usan porque no somos inválidos, somos personas con discapacidad", aseveró.

Posteriormente, en otro video, informó que las autoridades de tránsito y la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta de la Peña, se pusieron en contacto con él para ofrecerles disculpas y que su multa fue cancelada. "Cuál es el punto de todo esto, que seamos buenos seres humanos, es lo único que yo pido", concluyó.