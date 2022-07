Esposa de Eduin Caz dice porqué se 'separa' del cantante

Por fin la esposa del cantante Eduin Caz pone los punto final a una serie de rumores sobre la supuesta separación.

Y es que hace unas semanas trascendió que la mujer del vocalista del Grupo Firme se había ido de la gira de su marido, por lo que se empezó a especular, e incluso en un medio de información habían anunciado la ruptura.

Sin embargo la pareja ha dejado en claro que sólo han sido rumores.

Pero lamentablemente Anahy tuvo que “separarse” de Eduin pero para que no surgiera ningún chisme, aclaró por medio de sus redes sociales que tenía que cumplir con algunos pendientes que no podían esperar.

Nada más vengo a decirle algo plebes, no me mandaron a la casa, me mandé sola, tengo muchas cosas que hacer” dijo Anahy a sus seguidores.

Lo que sorprendió a sus fanáticos fue que sorprendió con una de sus confesiones porque aclaró que una de las cosas que tenía que hacer es quitar su “perfil griego” dando a entender que se haría un “arreglo” estético.

Por su parte Eduin también compartió un video en el que aclaró que en ningún momento había “dejado” a su pareja, que de momento ella también tenía compromiso.