Yumiko Ramírez, una mujer de Perú le dijo a los medios locales que su esposo la abandonó con la finalidad de poder irse con otra mujer. Y que su suegro la demandó con el objetivo de quedarse con la casa que ella construyó con mucho esfuerzo. La mujer intentó defenderse pero perdió la batalla legal por el terreno y el Poder Judicial de Perú determinó que la mujer debía desalojar la propiedad por lo que ella comenzó a idear un plan para recuperarla.

“El papá de mis hijos se fue con una mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más. Yo tengo documentos en la comisaría, que él se retira voluntariamente, yo no lo he echado”.

Al ver que había perdido la batalla legal por el terreno de su casa, esta mujer optó por demoler su vivienda y así evitar que los familiares de su exesposo se beneficiaran del esfuerzo que ella efectuó durante años para lograr construir “su” patrimonio.

“A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno, la casa no”.