'Estoy abandonada en el estante'; mujer de 36 años afirma que nunca ha tenido novio

Ciudad de México.- Anya Panchal, de 36 años y originaria de Ilford, Essex (Reino Unido), ha pasado sola la mayor parte de su edad adulta y se considera "abandonada en el estante" porque, a pesar de querer encontrar pareja, nunca ha tenido una cita, ni relaciones y prefiere comer pudín en casa en lugar de ir al pub.

Sufre de ansiedad social y admite que empezó a hacer amigos hasta hace apenas a los 22 años. Sumado a esto, el acoso infantil dejó a Anya, demasiado tímida para hablar con hombres y le resulta "aterrador" asistir a reuniones.

Mientras que la mitad de los británicos han tenido relaciones sexuales cuando tienen 17 años y la mayoría antes de los 18, según una encuesta realizada por la Encuesta Nacional de Actitudes y Estilos de Vida Sexuales, Anya ahora está tratando de superar sus ansiedades sociales para poder tener su primer beso, formar una relación romántica.

"Nunca he tenido la confianza para siquiera hablar con un hombre, y mucho menos tener una cita; no sabría qué decir", dijo Anya. "Todos mis amigos están casados y son padres, y me hace sentir como si estuviera viviendo en sus sombras. Nunca he tenido un beso romántico como el que muestran en las películas. Se siente extraño ser todavía virgen a mi edad [...] Mis padres llevan 40 años casados y sólo quieren verme feliz, pero con la persona adecuada.

Afirmó que quiere una conexión con alguien más que el lado físico de las cosas, pero teme que para conseguirlo debe tener una cita y la idea de hablar con un hombre "le produce ansiedad".

"Tengo miedo de llegar a cierta edad y me arrepiento de no haber intentado encontrar a nadie, pero prefiero pasar la noche del sábado en casa que salir a beber".

Anya, que solía trabajar ayudando a los niños a ir a la escuela pero actualmente está desempleada, dijo que sus problemas comenzaron a los 16 años cuando luchó contra la ansiedad social durante sus años escolares. Comenzó a aislarse en casa —donde todavía vive con sus padres— y admite que se perdió "los años centrales de la adolescencia".

Cuando Anya tenía 22 años, decidió cambiar su vida social y comenzó a hacer amigos a través de un grupo de Facebook para "compañeros solitarios". Aunque al principio le puso los nervios de punta, empezó a conectarse con gente en línea, así como con viejos amigos de la escuela, y pronto tuvo personas con las que podía socializar.

"Cuando finalmente hice amigos fue increíble, pude empezar a salir, arreglarme las uñas con ellos e ir al cine", dijo. "Íbamos al pub local a tomar algo o, a veces, a comer; era agradable, pero igualmente aterrador, volver a situaciones sociales. A lo largo de mis veintes, mi pequeño círculo de amigos y yo íbamos alguna que otra noche a un club local, lo cual era aterrador; yo me ponía elegante pero parecía que no podía hablar con los chicos. Nunca tendría el coraje de subirme a la pista de baile; simplemente me balancearía al margen con mi ron y Coca-Cola.

Con su nueva vida social, incluso incursionó en algunas citas en línea , sin embargo, se encontró con una respuesta poco romántica. A pesar de probar aplicaciones de citas con un "corazón abierto", rápidamente descubrió que los hombres parecían sólo buscar sexo y se desanimó a usarlas.

"Los hombres que se me acercaron eran bastante guapos, pero no tenía la confianza para siquiera charlar, y mucho menos besar o tener intimidad con ellos". "Cuando tenía 20 años, mis amigos y yo íbamos a un club en Romford y había muchos hombres atractivos", continuó. Estaban mirando en dirección a mí y a mis compañeros, pero me daba mucha vergüenza hablar con ellos [...] De manera similar, cuando tenía 26 años, estaba caminando por la calle principal y vi a un hombre alto con pómulos hermosos. Creo que se dio cuenta de que lo estaba mirando porque me miró de arriba abajo y se alejó. No me he enamorado desde entonces".

A medida que Anya crecía, sus amigos continuaron con sus vidas y comenzaron a salir y formar relaciones serias a largo plazo, dejándola con la sensación de que estaba "en el estante". Pero hubo un par de ocasiones en las que los hombres llamaron la atención de Anya. "Cuando empezaron a tener hijos y a casarse, todo empezó a comprender que yo no iba a seguir adelante con mi vida".

"Sé que la mayoría de las mujeres de mi edad han tenido múltiples parejas, no siento celos, pero más bien está mal porque tener intimidad con alguien es algo importante. "Me hace sentir como si mi vida adulta ni siquiera hubiera comenzado, a pesar de tener casi 36 años".

A pesar de autodenominarse una "romántica empedernida", Anya todavía está aterrorizada ante la idea de hablar o salir con un hombre. "Sé que necesito cambiar mis costumbres o nunca experimentaré la vida por completo".

"Siento que me gustaría conocer a alguien porque no quiero tener 70 años con un montón de arrepentimientos. Fui reclusa durante seis años y recién desde 2010 tengo amigos, pero naturalmente todos se casaron y formaron su propia familia. No me malinterpreten, son amigos increíbles, pero siento que una parte de mí falta sin una pareja. Para conseguir una pareja, tienes que tener citas y pensar en eso me llena de pavor. Como no estoy en el grupo de citas, no sé ni siquiera cómo hacerlo", añadió.

Dijo que la idea de tener contacto físico con un hombre me da un vuelco en el estómago porque "ni siquiera sabría cómo empezar".

"Creo que las mujeres de mi edad que han tenido múltiples parejas se equivocan porque sólo deberían tener una pareja especial en su vida. "Para mí, el sexo debería ser entre dos personas que se aman, no una aventura de una noche ni nada por el estilo. "No tengo ninguna experiencia con los hombres, pero sé que quiero a alguien amable, con buena personalidad, a quien le guste dar largos paseos por el parque y con un poco de dinero. Por encima de todo, quiero una conexión emocional con alguien porque eso es lo más importante, o eso me han dicho".