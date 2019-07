Exhiben a pervertido viendo videos XXX en el Bowí

Una joven usuaria del sistema de transporte Bowí (nuevo nombre del antiguo Vivebús) captó con la cámara de su celular a un hombre mayor que viajaba junto a ella y empezó a acosarla, además de ponerse a ver videos pornográficos y mostrarlos disimuladamente, como sin querer, para que ella también los viera.

El post compartido en Facebook ha generado múltiples reacciones de rechazo y solidaridad con la mujer ante estas situaciones que se viven a diario en calles, plazas, autobuses, etc. Solo cuando salen a la luz existe la posibilidad de poner un alto a esta problemática.





A continuación lo sucedido según las propias palabras de la joven. Se recomienda discreción:





"¡Video explicito!

Hoy por la tarde camino a mi trabajo este señor se sentó enseguida de mi y realmente me incomodo, su mano rozó varias veces con mi pierna, pensé que había sido sin querer pero como fueron varias veces me empezó a preocupar, cada vez me pegaba mas a la ventana para evitarlo. Al bajar la mirada note que estaba viendo contenido para adultos mientras me miraba de una forma morbosa, tome video para corroborar que no fuera mi imaginación, mi reacción fue quitarme de ese lugar e irme parada un poco mas lejos de el, me sorprende mucho que estas cosas pasen a plena luz del día y en pleno transporte publico y aun peor iba sentada casi al frente y a el le valió totalmente que hubiera gente a su al rededor pero aqui les dejo el video ustedes júzguenlo.

Debo admitir que al inicio no le tome importancia pero reflexionándolo un poco, me doy cuenta que esto pudo a ver llegado a algo mayor, pensemos un poco... a veces tenemos la idea de que un violador se ve escalofriante o como todo un psicópata fácil de detectar pero aún mas escalofriante es saber que luce como una persona normal".