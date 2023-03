Experta en etiqueta 'enseña' a mujeres a comer una hamburguesa

Ciudad de México.- Antonia Higham, del Reino Unido, es una experta en etiqueta que publica regularmente videos sobre cómo lucir ‘caro’ y ‘elegante’ en público. Justamente, en una de sus últimas publicaciones, mostró las formas en que deben y no deben comer hamburguesas las “damas elegantes”.

La primera regla a tener en cuenta es no tomar una hamburguesa e intentar ‘meterla’ en la boca. Los amantes de la comida también deben tener cuidado de desgarrar sus hamburguesas y engrasarse las manos. Y según la experta de TikTok, tomar una hamburguesa y mojarla en salsa también está descartado.

La forma de comer, según Higham, es primero cortarla por la mitad y luego dividirla en pedazos más pequeños para que puedas comerlo con el tenedor.

“Come de las forma que tu quieras, no necesitas ser elegante cuando se trata de comer una hamburguesa”, “Me niego a comer una hamburguesa cortada en pedazos como si fuera un niño”, “No necesito este tipo de negatividad en mi vida”, acordaron en la casilla de comentarios.

Sin embargo, hay personas que defendieron a Antonia y dijeron: “Esto es fantástico, entonces no te mojas la ropa, te toma más tiempo comer, así que te llenas más rápido y tus manos están limpias”. Mientras que un segundo dijo: “Hago esto, no para ser elegante, solo porque mi boca es demasiado pequeña y no puedo comer entera’. Y un tercero escribió: “Corté el mío en cuartos. Eso es suficiente dama para mí”.