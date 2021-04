Explica que vio y sintió al morir por 7 minutos

Muchas personas han contado las extrañas sensaciones extrasensoriales y astrales que han vivido en momentos en los que han estado clínicamente muertos. Desde personas anónimas hasta en documentales de Netflix.

Ahora, la influencer y tiktoker Kassandra Hogann narró su experiencia, testimonio que ella sabe que "no es igual a lo que han vivido otras personas" que han estado también cerca de la muerte.

La joven ha publicado un video, que ya acumula más de 1.5 millones de visitas, en el que explicó que, a los 18 años, tomó una "decisión estúpida" y estuvo "clínicamente muerta durante 7 minutos y murió tres veces".

"Estaba atascada en un túnel al principio y terminé en las estrellas. Podía ver la galaxia, el cosmos, todo. Pero mis ojos estaban cerrados, no podía abrirlos, no podía moverme", aseguró Kassi. "Pero no estaba asustada, estaba cómoda. Y aunque tenía los ojos cerrados, podía ver y sentir todo. Es muy difícil de explicar".

Después, una usuaria le preguntó si se encontraba sola, y ella dijo que sí, pero que era eso a lo que se refería con lo de "sentir todo". "Podía sentir a los seres queridos que han fallecido", pero no podía "verlos ni hablar con ellos".