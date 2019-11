¿Felices para siempre? Niños se viralizan en boda de kermes

Ciudad de México.- El rostro feliz de una niña mientras se casa en una kermés escolar, en contraste con el llanto del "novio", se volvió tendencia en redes sociales, tras darse a conocer el evento en un perfil de Facebook.

Se trata de alumnos de una escuela primaria que participan en una de las actividades de la kermés como parte de los festejos por la Revolución Mexicana.

Las gráficas podrían haber pasado desapercibidas de no ser por el rostro de la niña quien no esconde su alegría al contraer nupcias con su compañero. El pequeño no puede dejar de llorar durante la ceremonia lo que de inmediato dio pie a miles de comentarios en redes sociales.

La publicación original cuenta con 14 mil 563 comentarios y casi 10 mil reacciones. La mayoría de los comentarios versan en relación a que el caso de estos pequeñitos no dista mucho de la realidad que viven algunas parejas en la realidad.